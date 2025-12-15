В Швеции нашли могилу викингов с необычными артефактами: детали находки
Киев • УНН
В Швеции мужчина с металлоискателем случайно нашел металлическую брошь эпохи викингов, что привело к обнаружению могилы. Исследователи обнаружили скелет, кольцо-пряжку, овальную брошь и две раковины, закрывавшие рот умершей.
Детали
Результаты исследования опубликовали специалисты Норвежского университета науки и технологий и скандинавской исследовательской группы SINTEF. Могилу нашли в округе Трёнделаг в Швеции.
Искатель металла Роай Серенг наткнулся на овальную брошь - он рассказал о находке исследователям, которые начали раскопки и обнаружили на том месте могилу.
Ученые нашли остатки скелета и кольцо-пряжку, которую использовали для выреза на нижней юбке. Также была найдена одна овальная брошь: как установили исследователи, обычно эти украшения крепили к бретелькам платья.
Одной из самых заметных особенностей могилы были две раковины, которые частично закрывали рот умершей. В Средневековье они были христианским символом, связанным с культом Святого Иакова.
