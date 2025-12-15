В Швеции нашли могилу викингов с необычными артефактами: детали находки

Фото: popsci.com

В Швеции мужчина с металлоискателем случайно наткнулся на металлическую брошь эпохи викингов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Popular Science.

Детали

Результаты исследования опубликовали специалисты Норвежского университета науки и технологий и скандинавской исследовательской группы SINTEF. Могилу нашли в округе Трёнделаг в Швеции.

Искатель металла Роай Серенг наткнулся на овальную брошь - он рассказал о находке исследователям, которые начали раскопки и обнаружили на том месте могилу.

Ученые нашли остатки скелета и кольцо-пряжку, которую использовали для выреза на нижней юбке. Также была найдена одна овальная брошь: как установили исследователи, обычно эти украшения крепили к бретелькам платья.

Одной из самых заметных особенностей могилы были две раковины, которые частично закрывали рот умершей. В Средневековье они были христианским символом, связанным с культом Святого Иакова.

Археологи нашли у побережья Александрии древний прогулочный корабль времен Древнего Египта