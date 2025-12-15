У Швеції знайшли могилу вікінгів із незвичайними артефактами: деталі знахідки
У Швеції чоловік із металошукачем випадково знайшов металеву брошку епохи вікінгів, що призвело до виявлення могили. Дослідники виявили скелет, кільце-пряжку, овальну брошку та дві мушлі, що закривали рот померлої.
У Швеції чоловік з металошукачем випадково натрапив на металеву брошку епохи вікінгів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Popular Science.
Деталі
Результати дослідження опублікували спеціалісти Норвезького університету науки і технологій та скандинавської дослідницької групи SINTEF. Могилу знайшли в окрузі Тренделаг у Швеції.
Шукач металу Роай Серенг натрапив на овальну брошку - він розповів про знахідку дослідникам, які розпочали розкопки і виявили на тому місці могилу.
Вчені знайшли рештки скелета та кільце-пряжку, яку використовували для вирізу на нижній спідниці. Також було знайдено одну овальну брошку: як встановили дослідники, зазвичай ці прикраси кріпили до бретельок сукні.
Однією з найпомітніших особливостей могили були дві мушлі, які частково закривали рот померлої. У Середньовіччі вони були християнським символом, пов'язаним із культом Святого Якова.
