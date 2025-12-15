$42.190.08
Ексклюзив
07:53 • 3960 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 5698 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 10470 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 18931 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 28733 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 26077 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 35791 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 38717 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 52293 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 77333 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
У Швеції знайшли могилу вікінгів із незвичайними артефактами: деталі знахідки

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Швеції чоловік із металошукачем випадково знайшов металеву брошку епохи вікінгів, що призвело до виявлення могили. Дослідники виявили скелет, кільце-пряжку, овальну брошку та дві мушлі, що закривали рот померлої.

У Швеції знайшли могилу вікінгів із незвичайними артефактами: деталі знахідки
Фото: popsci.com

У Швеції чоловік з металошукачем випадково натрапив на металеву брошку епохи вікінгів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Popular Science.

Деталі

Результати дослідження опублікували спеціалісти Норвезького університету науки і технологій та скандинавської дослідницької групи SINTEF. Могилу знайшли в окрузі Тренделаг у Швеції.

Шукач металу Роай Серенг натрапив на овальну брошку - він розповів про знахідку дослідникам, які розпочали розкопки і виявили на тому місці могилу.

Вчені знайшли рештки скелета та кільце-пряжку, яку використовували для вирізу на нижній спідниці. Також було знайдено одну овальну брошку: як встановили дослідники, зазвичай ці прикраси кріпили до бретельок сукні.

Однією з найпомітніших особливостей могили були дві мушлі, які частково закривали рот померлої. У Середньовіччі вони були християнським символом, пов'язаним із культом Святого Якова.

Археологи знайшли біля узбережжя Олександрії стародавній прогулянковий корабель часів Давнього Єгипту08.12.25, 17:18 • 4561 перегляд

Євген Устименко

СуспільствоНовини Світу
Швеція