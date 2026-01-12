Стратегія "самі вдома": науковці виявили ключову відмінність у вихованні динозаврів та ссавців

$42.990.00
11 січня, 18:21 • 10786 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 17640 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 19006 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 20657 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 37549 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 29472 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 33313 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43510 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 67740 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44993 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"Ви присягали Конституції, а не Трампу": конгресмен закликав військових США не виконувати наказ про вторгнення в Гренландію11 січня, 16:10 • 7822 перегляди
Удар рф по Вільнянську: загинула жінка, є поранені та руйнування, розпочато розслідування11 січня, 16:24 • 5080 перегляди
ДТП на Київщині 11 січня: частково перекрито рух на трасі Київ - ОдесаPhoto11 січня, 16:56 • 4538 перегляди
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки11 січня, 17:42 • 9194 перегляди
Словаччина припиняє військову допомогу Україні та відмовляється від участі в гарантіях кредиту ЄС11 січня, 18:48 • 6740 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 09:33 • 37562 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 58229 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 106521 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 132981 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 102123 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 780 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 1500 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 21907 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 24595 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 80340 перегляди
Стратегія "самі вдома": науковці виявили ключову відмінність у вихованні динозаврів та ссавців

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Нове дослідження Університету Меріленда показує, що молоді динозаври швидко ставали незалежними, на відміну від дитинчат ссавців. Це змінює уявлення про екологічне різноманіття мезозою, де молоді динозаври функціонували як окремі екологічні одиниці.

Стратегія "самі вдома": науковці виявили ключову відмінність у вихованні динозаврів та ссавців

Нове дослідження Університету Меріленда пропонує переосмислити структуру мезозойських екосистем. Палеонтолог Томас Р. Хольц-молодший у роботі, опублікованій в Italian Journal of Geosciences, доводить, що стратегії виховання нащадків у динозаврів суттєво відрізнялися від ссавців, що докорінно змінює уявлення про тогочасне екологічне різноманіття. Про це пише УНН.

Деталі

Головна відмінність полягає у ступені залежності дитинчат від батьків. У ссавців нащадки тривалий час потребують опіки, через що займають ті самі екологічні ніші, що й дорослі особини. Натомість молоді динозаври порівняно швидко ставали незалежними. Вони об'єднувалися у групи однолітків та самостійно добували їжу, ведучи спосіб життя, який Хольц порівнює з моделлю "дітей, які залишалися самі вдома".

У Швеції знайшли могилу вікінгів із незвичайними артефактами: деталі знахідки15.12.25, 11:19 • 3525 переглядiв

Дослідник проводить паралель із сучасними крокодилами, які охороняють гнізда лише на ранніх етапах. Через таке раннє відокремлення молоді та дорослі особини одного виду фактично ставали різними "функціональними видами": вони мали різний раціон, ворогів та ареал проживання.

Новий погляд на біорізноманіття мезозою

Такий підхід змушує вчених переоцінити кількість мешканців давніх екосистем. Якщо враховувати молодих динозаврів як окремі функціональні одиниці, то рівень різноманіття мезозойських спільнот значно перевищує показники сучасних ссавців. Хольц пов’язує таку ефективність із високою продуктивністю тогочасних рослинних систем та особливостями метаболізму рептилій.

Ми не повинні думати, що динозаври - це ссавці, вкриті лускою та пір’ям

- підкреслює Хольц.

Дослідження доводить, що доісторичний світ функціонував за унікальною динамікою, яку неможливо повноцінно оцінити через призму сучасної біології ссавців.

Полярні ведмеді можуть адаптуватися до виживання в теплішому кліматі - дослідження12.12.25, 09:44 • 4640 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Тварини