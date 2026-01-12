Укрзалізниця отменила два утренних рейса в Житомирской области 12 января
Киев • УНН
Укрзалізниця 12 января отменила два утренних рейса в Житомирской области: №6480 Олевск - Коростень и №6481 Коростень - Олевск. Это связано с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре.
Пресс-служба Укрзализныци сообщила о временных изменениях в графике движения пригородных поездов в Житомирской области. Ограничения введены из-за необходимости дополнительного времени для проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Об этом пишет УНН.
Подробности
В понедельник, 12 января, не будут курсировать следующие поезда:
№6480 Олевск - Коростень (отправление в 04:47);
№6481 Коростень - Олевск (отправление в 09:48).
Представители компании призывают пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок и следить за обновлениями на официальных ресурсах перевозчика. В настоящее время продолжаются восстановительные работы для возвращения к привычному графику движения.
