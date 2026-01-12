Укрзалізниця отменила два утренних рейса в Житомирской области 12 января

Пресс-служба Укрзализныци сообщила о временных изменениях в графике движения пригородных поездов в Житомирской области. Ограничения введены из-за необходимости дополнительного времени для проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Об этом пишет УНН.

Подробности

В понедельник, 12 января, не будут курсировать следующие поезда:

№6480 Олевск - Коростень (отправление в 04:47);

№6481 Коростень - Олевск (отправление в 09:48).

Представители компании призывают пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок и следить за обновлениями на официальных ресурсах перевозчика. В настоящее время продолжаются восстановительные работы для возвращения к привычному графику движения.

