Укрзалізниця отменила два утренних рейса в Житомирской области 12 января

$42.990.00
50.180.00
ukenru
18:21 • 8308 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 14178 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 16543 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 18370 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 34199 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 28204 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 32649 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43092 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 66803 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44531 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.4м/с
84%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Брак прямо на позиции: боец бригады "Хижак" женился через "Дію"Video11 января, 13:08 • 6902 просмотра
Трамп заявил, что Куба больше не получит нефти или финансовой поддержки от Венесуэлы11 января, 13:40 • 4854 просмотра
Поражение буровых установок на Каспии: ССО показали кадры удараVideo11 января, 15:33 • 6478 просмотра
"Вы присягали Конституции, а не Трампу": конгрессмен призвал военных США не выполнять приказ о вторжении в Гренландию11 января, 16:10 • 4976 просмотра
Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики17:42 • 6146 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 34197 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 57116 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 105084 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 131657 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 100852 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джон Хили
Андрюс Кубилиус
Владимир Зеленский
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Херсонская область
Днепр
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 21257 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 23940 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 79573 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 80158 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 100378 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times

Укрзалізниця отменила два утренних рейса в Житомирской области 12 января

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Укрзалізниця 12 января отменила два утренних рейса в Житомирской области: №6480 Олевск - Коростень и №6481 Коростень - Олевск. Это связано с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре.

Укрзалізниця отменила два утренних рейса в Житомирской области 12 января

Пресс-служба Укрзализныци сообщила о временных изменениях в графике движения пригородных поездов в Житомирской области. Ограничения введены из-за необходимости дополнительного времени для проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Об этом пишет УНН.

Подробности

В понедельник, 12 января, не будут курсировать следующие поезда:

№6480 Олевск - Коростень (отправление в 04:47);

№6481 Коростень - Олевск (отправление в 09:48).

Представители компании призывают пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок и следить за обновлениями на официальных ресурсах перевозчика. В настоящее время продолжаются восстановительные работы для возвращения к привычному графику движения. 

Более 60 поездов изменили маршрут после ночных ударов рф - Укрзализныця11.01.26, 13:20 • 3920 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Житомирская область
Украинская железная дорога