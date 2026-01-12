Укрзалізниця скасувала два ранкові рейси на Житомирщині 12 січня

$42.990.00
50.180.00
ukenru
18:21 • 8256 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
16:41 • 14118 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 16502 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 18333 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 34129 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 28164 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 32631 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43087 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 66783 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44521 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.4м/с
84%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Взяв шлюб просто на позиції: боєць бригади "Хижак" одружився через "Дію"Video11 січня, 13:08 • 6820 перегляди
Трамп заявив що Куба більше не отримає нафти чи фінансової підтримки від Венесуели11 січня, 13:40 • 4788 перегляди
Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри ударуVideo11 січня, 15:33 • 6402 перегляди
"Ви присягали Конституції, а не Трампу": конгресмен закликав військових США не виконувати наказ про вторгнення в Гренландію11 січня, 16:10 • 4894 перегляди
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки17:42 • 6080 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 34129 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 57097 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 105059 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 131636 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 100831 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джон Гілі
Андрюс Кубілюс
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Херсонська область
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 21247 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 23931 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 79565 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 80150 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 100371 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Financial Times

Укрзалізниця скасувала два ранкові рейси на Житомирщині 12 січня

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Укрзалізниця 12 січня скасувала два ранкові рейси на Житомирщині: №6480 Олевськ - Коростень та №6481 Коростень - Олевськ. Це пов'язано з ремонтними роботами на залізничній інфраструктурі.

Укрзалізниця скасувала два ранкові рейси на Житомирщині 12 січня

Пресслужба Укрзалізниці повідомила про тимчасові зміни у графіку руху приміських поїздів у Житомирській області. Обмеження запроваджені через необхідність додаткового часу для проведення ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі. Про це пише УНН.

Деталі

У понеділок, 12 січня, не курсуватимуть такі поїзди:

№6480 Олевськ - Коростень (відправлення о 04:47);

№6481 Коростень - Олевськ (відправлення о 09:48).

Представники компанії закликають пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок та стежити за оновленнями на офіційних ресурсах перевізника. Наразі тривають відновлювальні роботи для повернення до звичного графіка руху. 

Понад 60 поїздів змінили маршрут після нічних ударів рф - Укрзалізниця11.01.26, 13:20 • 3914 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Житомирська область
Українська залізниця