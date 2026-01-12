Укрзалізниця скасувала два ранкові рейси на Житомирщині 12 січня

Пресслужба Укрзалізниці повідомила про тимчасові зміни у графіку руху приміських поїздів у Житомирській області. Обмеження запроваджені через необхідність додаткового часу для проведення ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі. Про це пише УНН.

Деталі

У понеділок, 12 січня, не курсуватимуть такі поїзди:

№6480 Олевськ - Коростень (відправлення о 04:47);

№6481 Коростень - Олевськ (відправлення о 09:48).

Представники компанії закликають пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок та стежити за оновленнями на офіційних ресурсах перевізника. Наразі тривають відновлювальні роботи для повернення до звичного графіка руху.

