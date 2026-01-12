российская атака на Одесскую область: поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшие, разрушения и перебои со светом - ГВА
Киев • УНН
Ночью 12 января оккупанты атаковали Одесскую область, повредив инфраструктурный объект и жилой сектор. Два человека пострадали, один дом разрушен, четыре повреждены.
В ночь на 12 января оккупанты совершили очередную атаку на Одесскую область. Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате ударов зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры и жилого сектора. Об этом пишет УНН.
Детали
Из-за повреждения инфраструктурного объекта в части одного из районов области исчезло электроснабжение. По предварительным данным, в результате атаки пострадали два человека.
Масштабы разрушений в частном секторе:
- Один жилой дом разрушен полностью;
- Четыре частных дома получили повреждения разной степени.
На местах попаданий сейчас работают все необходимые аварийные, спасательные и коммунальные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела и начали работы по восстановлению подачи электроэнергии потребителям. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
