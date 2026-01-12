російська атака на Одещину: пошкоджено об'єкт інфраструктури, є постраждалі, руйнування та перебої зі світлом - МВА

У ніч на 12 січня окупанти здійснили чергову атаку на Одеську область. Як повідомив очільник Одеської мійської військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок ударів зафіксовано пошкодження об'єкта інфраструктури та житлового сектору. Про це пише УНН.

Деталі

Через пошкодження інфраструктурного об'єкта в частині одного з районів області зникло електропостачання. За попередніми даними, в результаті атаки постраждали двоє людей.

Масштаби руйнувань у приватному секторі:

Один житловий будинок зруйновано повністю;

Чотири приватні будинки отримали пошкодження різного ступеня.

На місцях влучань наразі працюють усі необхідні аварійні, рятувальні та комунальні служби. Фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу та розпочали роботи з відновлення подачі електроенергії споживачам. Інформація щодо стану постраждалих уточнюється.

