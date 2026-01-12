російська атака на Одещину: пошкоджено об'єкт інфраструктури, є постраждалі, руйнування та перебої зі світлом - МВА

$42.990.00
18:21 • 8438 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 14270 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 16606 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 18430 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 34294 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 28247 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 32665 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43104 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 66845 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44557 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Взяв шлюб просто на позиції: боєць бригади "Хижак" одружився через "Дію"Video11 січня, 13:08 • 6972 перегляди
Трамп заявив що Куба більше не отримає нафти чи фінансової підтримки від Венесуели11 січня, 13:40 • 4918 перегляди
Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри ударуVideo11 січня, 15:33 • 6550 перегляди
"Ви присягали Конституції, а не Трампу": конгресмен закликав військових США не виконувати наказ про вторгнення в Гренландію11 січня, 16:10 • 5048 перегляди
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки17:42 • 6226 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 34294 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 57163 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 105119 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 131688 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 100887 перегляди
Дональд Трамп
Джон Гілі
Андрюс Кубілюс
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Україна
Запорізька область
Херсонська область
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 21274 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 23959 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 79598 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 80181 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 100398 перегляди
російська атака на Одещину: пошкоджено об'єкт інфраструктури, є постраждалі, руйнування та перебої зі світлом - МВА

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Вночі 12 січня окупанти атакували Одещину, пошкодивши інфраструктурний об'єкт та житловий сектор. Двоє людей постраждали, один будинок зруйновано, чотири пошкоджено.

російська атака на Одещину: пошкоджено об'єкт інфраструктури, є постраждалі, руйнування та перебої зі світлом - МВА

У ніч на 12 січня окупанти здійснили чергову атаку на Одеську область. Як повідомив очільник Одеської мійської військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок ударів зафіксовано пошкодження об'єкта інфраструктури та житлового сектору. Про це пише УНН.

Деталі

Через пошкодження інфраструктурного об'єкта в частині одного з районів області зникло електропостачання. За попередніми даними, в результаті атаки постраждали двоє людей.

Масштаби руйнувань у приватному секторі:

  • Один житловий будинок зруйновано повністю;
    • Чотири приватні будинки отримали пошкодження різного ступеня.

      На місцях влучань наразі працюють усі необхідні аварійні, рятувальні та комунальні служби. Фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу та розпочали роботи з відновлення подачі електроенергії споживачам. Інформація щодо стану постраждалих уточнюється.

      Удар рф по Вільнянську: загинула жінка, є поранені та руйнування, розпочато розслідування11.01.26, 18:24 • 4312 переглядiв

      Степан Гафтко

      Війна в Україні
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Блекаут 
      Електроенергія
      Сергій Лисак
      Одеська область