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"Настав час робити зміни, які відповідатимуть законодавству ЄС": нардеп Кузьміних

Київ • УНН

 • 208096 перегляди

"Настав час робити зміни, які відповідатимуть законодавству ЄС": нардеп Кузьміних.

Днями на базі підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності відбулася важлива зустріч з представниками фармацевтичного бізнесу, дистриб’юторами, аптечними мережами та профільними асоціаціями. Її ініціатором став голова підкомітету, народний депутат Сергій Кузьміних, який запросив усіх зацікавлених учасників ринку для відкритого обговорення майбутнього законопроєкту щодо регулювання фармацевтичної діяльності, пише УНН.

Ключовий меседж цієї зустрічі - відкритий діалог і комплексний підхід. Сергій Кузьміних наголосив, що нова законодавча ініціатива буде писатися з нуля, з урахуванням думки всіх учасників ринку, а не шляхом точкових змін до законопроєкту №11493. Він чітко виступив проти фрагментарного внесення поправок і наголосив на необхідності створення системного, європейського законопроєкту, який забезпечить справедливе й прозоре регулювання фармацевтичної діяльності.

Є ідея розробити, враховуючи пропозиції всіх учасників фармринку, глобальний, стратегічний законопроєкт, повʼязаний з аптечною та фармацевтичною діяльністю. Адже всі ми чудово знаємо й розуміємо, що відбувається на нашому фармринку, й що настав час це регулювати. Я запросив вас з надією на те, що ми разом досягнемо розуміння в цих питаннях і визначимо чіткі й реальні плани діяльності фармацевтичної галузі, щоб розробити збалансований законопроєкт

Один із важливих акцентів, який зробив народний депутат, - це необхідність розглядати фармринок комплексно. Ідеться не лише про окремі аспекти, такі як обмеження дистриб’юторів чи запровадження електронного каталогу закупівель. Закон має чітко визначити основні правила фармацевтичної діяльності, гарантії для учасників ринку, механізми ціноутворення та контролю.

"Усі чудово розуміють, що настав час робити певні зміни, і вони мають відповідати європейському законодавству. Ми виступаємо за системне регулювання ринку відповідно до кращих стандартів і практик, щоб і виробники, і дистриб’ютори, й аптеки розуміли всі свої можливості та права й водночас щоб фармринок функціонував цивілізовано", - наголосив Кузьміних.

Нардеп вкотре підтвердив, що необхідно чути всіх учасників процесу - від виробників до аптек, - щоб майбутній закон не створював дисбаланс і не обмежував розвиток фармацевтичного ринку. Тож чітка позиція ініціатора комплексного окремого законопроєкту щодо регулювання фармринку дає надію сподіватися, що тільки європейський підхід і прозорі правила гри забезпечать стабільність, доступність ліків та ефективне функціонування галузі.

Нагадаємо

24 січня на засіданні комітету з питань здоровʼя нації міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко презентував концепцію реформування регулювання фармацевтичного ринку. Пропозиції МОЗ стосувалися зниження ціни на ліки шляхом електронних торгів між виробниками, обмеження розміру знижок і заборони ретробонусів. Не всі запропоновані зміни прийшлися до душі народним депутатам, тому було ухвалено рішення розробити окремий законопроєкт, який охоплюватиме всі аспекти функціонування фармацевтичного ринку. Він має враховувати права та обов’язки виробників, дистриб’юторів та аптечних мереж.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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