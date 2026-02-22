У росії з 1 березня запустять реєстр вагітних

$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 8678 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 13461 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 17971 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 33795 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 43782 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 37189 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 60155 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 61677 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 41082 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 38156 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
76%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютогоVideo22 лютого, 07:04 • 18639 перегляди
Кількість поранених у Львові зросла до 24 людей після вибухів 22 лютогоPhoto22 лютого, 07:19 • 7672 перегляди
Укрзалізниця змінила маршрути поїздів після атаки рф на Київщину 22 лютого22 лютого, 07:37 • 11777 перегляди
Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування PhotoVideo12:22 • 13121 перегляди
Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений14:55 • 9764 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 70626 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 80226 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 89583 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 102256 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 140315 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Вадим Філашкін
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сумська область
Львів
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 32981 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 35384 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 36167 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 27749 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 30308 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian
Fox News

У росії з 1 березня запустять реєстр вагітних

Київ • УНН

 • 362 перегляди

росія планує запустити державний реєстр вагітних жінок з 1 березня 2026 року для збору даних про перебіг вагітності. Це має на меті моніторинг демографічної ситуації на тлі зниження народжуваності.

У росії з 1 березня запустять реєстр вагітних

У росії з 1 березня 2026 року планують запустити державний реєстр вагітних жінок для збору та аналізу даних про перебіг і результати вагітності. Про це пише DW, передає УНН.

Деталі

За інформацією державного агентства тасс, до реєстру вноситимуть відомості про постановку жінок на облік, можливе застосування репродуктивних технологій, наявність критичних станів, перебіг та наслідки вагітності, а також дату і місце народження дитини та її стан у перинатальний період.

Про наміри створити такий реєстр російська влада заявила ще у жовтні 2025 року. Тоді віцепрем’єр рф тетяна голікова пояснила ініціативу необхідністю "моніторингу демографічної ситуації" на тлі повномасштабної війни проти України.

За даними росстату, у першому кварталі 2025 року в росії народилося 288,8 тисячі дітей, що на 4 відсотки менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Загальний рівень народжуваності за 2024 рік став найнижчим з 1999 року, а природне скорочення населення сягнуло майже 600 тисяч осіб.

У липні 2025 року російська влада засекретила офіційні статистичні дані щодо народжуваності та чисельності населення.

Нагадаємо

кремль посилює контроль над підлітками в школах росії, змушуючи педагогів відстежувати онлайн-активність учнів. У Татарстані школи вимагають згоду батьків на моніторинг соцмереж, а вчителів зобов'язують стежити за підозрілою активністю.

Андрій Тимощенков

Світ
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Україна