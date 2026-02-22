У росії з 1 березня запустять реєстр вагітних
росія планує запустити державний реєстр вагітних жінок з 1 березня 2026 року для збору даних про перебіг вагітності. Це має на меті моніторинг демографічної ситуації на тлі зниження народжуваності.
У росії з 1 березня 2026 року планують запустити державний реєстр вагітних жінок для збору та аналізу даних про перебіг і результати вагітності. Про це пише DW, передає УНН.
Деталі
За інформацією державного агентства тасс, до реєстру вноситимуть відомості про постановку жінок на облік, можливе застосування репродуктивних технологій, наявність критичних станів, перебіг та наслідки вагітності, а також дату і місце народження дитини та її стан у перинатальний період.
Про наміри створити такий реєстр російська влада заявила ще у жовтні 2025 року. Тоді віцепрем’єр рф тетяна голікова пояснила ініціативу необхідністю "моніторингу демографічної ситуації" на тлі повномасштабної війни проти України.
За даними росстату, у першому кварталі 2025 року в росії народилося 288,8 тисячі дітей, що на 4 відсотки менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Загальний рівень народжуваності за 2024 рік став найнижчим з 1999 року, а природне скорочення населення сягнуло майже 600 тисяч осіб.
У липні 2025 року російська влада засекретила офіційні статистичні дані щодо народжуваності та чисельності населення.
Нагадаємо
кремль посилює контроль над підлітками в школах росії, змушуючи педагогів відстежувати онлайн-активність учнів. У Татарстані школи вимагають згоду батьків на моніторинг соцмереж, а вчителів зобов'язують стежити за підозрілою активністю.