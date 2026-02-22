В россии с 1 марта запустят реестр беременных

$43.270.00
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 15655 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 19618 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 35437 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 45000 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 37839 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 61099 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 62926 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 41291 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 38335 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Число раненых во Львове возросло до 24 человек после взрывов 22 февраляPhoto22 февраля, 07:19 • 10112 просмотра
Укрзализныця изменила маршруты поездов после атаки рф на Киевщину 22 февраля22 февраля, 07:37 • 13085 просмотра
Атака рф на Киевщину 22 февраля - один человек погиб, 8 спасеныPhotoVideo22 февраля, 07:57 • 5368 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo12:22 • 14592 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен14:55 • 11467 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 71985 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 81603 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 90834 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 103479 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 141538 просмотра
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 33957 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 36287 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 36954 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 28483 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 31011 просмотра
В россии с 1 марта запустят реестр беременных

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

россия планирует запустить государственный реестр беременных женщин с 1 марта 2026 года для сбора данных о течении беременности. Это имеет целью мониторинг демографической ситуации на фоне снижения рождаемости.

В россии с 1 марта запустят реестр беременных

В россии с 1 марта 2026 года планируют запустить государственный реестр беременных женщин для сбора и анализа данных о течении и результатах беременности. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

По информации государственного агентства ТАСС, в реестр будут вносить сведения о постановке женщин на учет, возможном применении репродуктивных технологий, наличии критических состояний, течении и исходах беременности, а также дате и месте рождения ребенка и его состоянии в перинатальный период.

О намерениях создать такой реестр российские власти заявили еще в октябре 2025 года. Тогда вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила инициативу необходимостью "мониторинга демографической ситуации" на фоне полномасштабной войны против Украины.

По данным Росстата, в первом квартале 2025 года в России родилось 288,8 тысячи детей, что на 4 процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Общий уровень рождаемости за 2024 год стал самым низким с 1999 года, а естественная убыль населения достигла почти 600 тысяч человек.

В июле 2025 года российские власти засекретили официальные статистические данные по рождаемости и численности населения.

Напомним

Андрей Тимощенков

Новости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Украина