В россии с 1 марта запустят реестр беременных

В россии с 1 марта 2026 года планируют запустить государственный реестр беременных женщин для сбора и анализа данных о течении и результатах беременности. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

По информации государственного агентства ТАСС, в реестр будут вносить сведения о постановке женщин на учет, возможном применении репродуктивных технологий, наличии критических состояний, течении и исходах беременности, а также дате и месте рождения ребенка и его состоянии в перинатальный период.

О намерениях создать такой реестр российские власти заявили еще в октябре 2025 года. Тогда вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила инициативу необходимостью "мониторинга демографической ситуации" на фоне полномасштабной войны против Украины.

По данным Росстата, в первом квартале 2025 года в России родилось 288,8 тысячи детей, что на 4 процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Общий уровень рождаемости за 2024 год стал самым низким с 1999 года, а естественная убыль населения достигла почти 600 тысяч человек.

В июле 2025 года российские власти засекретили официальные статистические данные по рождаемости и численности населения.

Напомним

