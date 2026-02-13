$42.990.04
12:31 • 388 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 15457 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 26243 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 24605 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 22125 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 34992 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 58206 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 40652 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 55715 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 36412 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
У рф посилюють нагляд за підлітками, школи моніторять соцмережі, а відповідальність перекладають на вчителів - СЗР

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Служба зовнішньої розвідки повідомляє, що кремль посилює контроль над підлітками в школах росії, змушуючи педагогів відстежувати онлайн-активність учнів. У Татарстані школи вимагають згоду батьків на моніторинг соцмереж, а вчителів зобов'язують стежити за підозрілою активністю.

У рф посилюють нагляд за підлітками, школи моніторять соцмережі, а відповідальність перекладають на вчителів - СЗР

кремль посилює контроль над підлітками у школах росії: педагогів змушують відслідковувати онлайн-активність учнів і посилювати фізичну безпеку, а відповідальність за можливі інциденти повністю перекладають на них. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

У російських регіонах посилюється контроль за підлітками під приводом "профілактики деструктивної поведінки". Так, у татарстані школи почали вимагати від батьків письмову згоду на моніторинг сторінок учнів у соціальних мережах. Батькам дітей 5–11 класів пропонують вказувати номери телефонів підлітків і назви їхніх акаунтів, а обов’язок спостереження за онлайн-активністю школярів поклали на класних керівників

- йдеться у повідомленні.

Формально ініціативу пояснюють необхідністю "вчасно виявляти вплив деструктивних спільнот" і називають участь батьків добровільною. Водночас самі педагоги та батьки визнають: на практиці вчителі й раніше стежили за сторінками окремих учнів, яких вважали "проблемними". За словами одного з батьків у казані, класних керівників просять фіксувати все, що вбачається підозрілим – від підписок до репостів й особистих дописів.

кремль посилює цифрові репресії: роскомнадзор готує ШІ-фільтрацію інтернету - розвідка26.01.26, 16:32 • 3820 переглядiв

Паралельно з цифровим наглядом у російських школах посилюють фізичні заходи безпеки. Після двох резонансних нападів за один тиждень в уфі –  стрілянини в гімназії та ножового нападу на іноземців в студентському гуртожитку – в навчальних закладах почалися масові перевірки. Проти нападників порушили кримінальні справи, але одночасно слідство відкрило провадження і за статтею "халатність", фактично покладаючи частину відповідальності на педагогів.

Учителів змушують приходити до шкіл раніше, чергувати на входах і ретельніше "стежити за учнями". За словами самих педагогів, вимоги мають вигляд формальних і неефективних: вони не наділені ані повноваженнями, ані інструментами для повноцінних перевірок, тоді як небезпечні предмети легко можна пронести в рюкзаку. Попри це, саме школа дедалі частіше розглядається як єдина сторона, відповідальна за безпеку дітей.

кремль посилює тотальний контроль над підлітками - як онлайн, так і офлайн, – але у випадку надзвичайних подій перекладає провину на вчителів

- додають у розвідці.

кремль готує тотальний контроль над цифровим простором і обмеження західних технологій - розвідка04.02.26, 15:36 • 2761 перегляд

Ольга Розгон

Світ
Соціальна мережа