кремль посилює контроль над підлітками у школах росії: педагогів змушують відслідковувати онлайн-активність учнів і посилювати фізичну безпеку, а відповідальність за можливі інциденти повністю перекладають на них. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

У російських регіонах посилюється контроль за підлітками під приводом "профілактики деструктивної поведінки". Так, у татарстані школи почали вимагати від батьків письмову згоду на моніторинг сторінок учнів у соціальних мережах. Батькам дітей 5–11 класів пропонують вказувати номери телефонів підлітків і назви їхніх акаунтів, а обов’язок спостереження за онлайн-активністю школярів поклали на класних керівників - йдеться у повідомленні.

Формально ініціативу пояснюють необхідністю "вчасно виявляти вплив деструктивних спільнот" і називають участь батьків добровільною. Водночас самі педагоги та батьки визнають: на практиці вчителі й раніше стежили за сторінками окремих учнів, яких вважали "проблемними". За словами одного з батьків у казані, класних керівників просять фіксувати все, що вбачається підозрілим – від підписок до репостів й особистих дописів.

Паралельно з цифровим наглядом у російських школах посилюють фізичні заходи безпеки. Після двох резонансних нападів за один тиждень в уфі – стрілянини в гімназії та ножового нападу на іноземців в студентському гуртожитку – в навчальних закладах почалися масові перевірки. Проти нападників порушили кримінальні справи, але одночасно слідство відкрило провадження і за статтею "халатність", фактично покладаючи частину відповідальності на педагогів.

Учителів змушують приходити до шкіл раніше, чергувати на входах і ретельніше "стежити за учнями". За словами самих педагогів, вимоги мають вигляд формальних і неефективних: вони не наділені ані повноваженнями, ані інструментами для повноцінних перевірок, тоді як небезпечні предмети легко можна пронести в рюкзаку. Попри це, саме школа дедалі частіше розглядається як єдина сторона, відповідальна за безпеку дітей.

кремль посилює тотальний контроль над підлітками - як онлайн, так і офлайн, – але у випадку надзвичайних подій перекладає провину на вчителів - додають у розвідці.

