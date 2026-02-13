Кремль усиливает контроль над подростками в школах России: педагогов заставляют отслеживать онлайн-активность учеников и усиливать физическую безопасность, а ответственность за возможные инциденты полностью перекладывают на них. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

В российских регионах усиливается контроль за подростками под предлогом "профилактики деструктивного поведения". Так, в Татарстане школы начали требовать от родителей письменное согласие на мониторинг страниц учеников в социальных сетях. Родителям детей 5–11 классов предлагают указывать номера телефонов подростков и названия их аккаунтов, а обязанность наблюдения за онлайн-активностью школьников возложили на классных руководителей - говорится в сообщении.

Формально инициативу объясняют необходимостью "вовремя выявлять влияние деструктивных сообществ" и называют участие родителей добровольным. В то же время сами педагоги и родители признают: на практике учителя и раньше следили за страницами отдельных учеников, которых считали "проблемными". По словам одного из родителей в Казани, классных руководителей просят фиксировать все, что кажется подозрительным – от подписок до репостов и личных сообщений.

Параллельно с цифровым надзором в российских школах усиливают физические меры безопасности. После двух резонансных нападений за одну неделю в Уфе – стрельбы в гимназии и ножевого нападения на иностранцев в студенческом общежитии – в учебных заведениях начались массовые проверки. Против нападавших возбудили уголовные дела, но одновременно следствие открыло производство и по статье "халатность", фактически возлагая часть ответственности на педагогов.

Учителей заставляют приходить в школы раньше, дежурить на входах и тщательнее "следить за учениками". По словам самих педагогов, требования выглядят формальными и неэффективными: они не наделены ни полномочиями, ни инструментами для полноценных проверок, тогда как опасные предметы легко можно пронести в рюкзаке. Несмотря на это, именно школа все чаще рассматривается как единственная сторона, ответственная за безопасность детей.

Кремль усиливает тотальный контроль над подростками - как онлайн, так и офлайн, – но в случае чрезвычайных происшествий перекладывает вину на учителей - добавляют в разведке.

