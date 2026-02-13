В рф усиливают надзор за подростками, школы мониторят соцсети, а ответственность перекладывают на учителей - СВР

$42.990.04
51.030.17
ukenru
12:31 • 4112 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 22060 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 33694 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 29598 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 25104 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 36615 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 59730 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 40994 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 57769 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 36605 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
92%
731мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 24749 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 34005 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 16556 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 11539 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 20417 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 22060 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 33694 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 34804 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 60236 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 101561 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 17149 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 27788 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 31720 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 57201 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 49427 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Фильм

В рф усиливают надзор за подростками, школы мониторят соцсети, а ответственность перекладывают на учителей - СВР

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Служба внешней разведки сообщает, что кремль усиливает контроль над подростками в школах россии, заставляя педагогов отслеживать онлайн-активность учащихся. В Татарстане школы требуют согласия родителей на мониторинг соцсетей, а учителей обязывают следить за подозрительной активностью.

В рф усиливают надзор за подростками, школы мониторят соцсети, а ответственность перекладывают на учителей - СВР

Кремль усиливает контроль над подростками в школах России: педагогов заставляют отслеживать онлайн-активность учеников и усиливать физическую безопасность, а ответственность за возможные инциденты полностью перекладывают на них. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

В российских регионах усиливается контроль за подростками под предлогом "профилактики деструктивного поведения". Так, в Татарстане школы начали требовать от родителей письменное согласие на мониторинг страниц учеников в социальных сетях. Родителям детей 5–11 классов предлагают указывать номера телефонов подростков и названия их аккаунтов, а обязанность наблюдения за онлайн-активностью школьников возложили на классных руководителей

- говорится в сообщении.

Формально инициативу объясняют необходимостью "вовремя выявлять влияние деструктивных сообществ" и называют участие родителей добровольным. В то же время сами педагоги и родители признают: на практике учителя и раньше следили за страницами отдельных учеников, которых считали "проблемными". По словам одного из родителей в Казани, классных руководителей просят фиксировать все, что кажется подозрительным – от подписок до репостов и личных сообщений.

Кремль усиливает цифровые репрессии: Роскомнадзор готовит ИИ-фильтрацию интернета - разведка26.01.26, 16:32 • 3820 просмотров

Параллельно с цифровым надзором в российских школах усиливают физические меры безопасности. После двух резонансных нападений за одну неделю в Уфе –  стрельбы в гимназии и ножевого нападения на иностранцев в студенческом общежитии – в учебных заведениях начались массовые проверки. Против нападавших возбудили уголовные дела, но одновременно следствие открыло производство и по статье "халатность", фактически возлагая часть ответственности на педагогов.

Учителей заставляют приходить в школы раньше, дежурить на входах и тщательнее "следить за учениками". По словам самих педагогов, требования выглядят формальными и неэффективными: они не наделены ни полномочиями, ни инструментами для полноценных проверок, тогда как опасные предметы легко можно пронести в рюкзаке. Несмотря на это, именно школа все чаще рассматривается как единственная сторона, ответственная за безопасность детей.

Кремль усиливает тотальный контроль над подростками - как онлайн, так и офлайн, – но в случае чрезвычайных происшествий перекладывает вину на учителей

- добавляют в разведке.

Кремль готовит тотальный контроль над цифровым пространством и ограничение западных технологий - разведка04.02.26, 15:36 • 2763 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Социальная сеть