Кремль готовит тотальный контроль над цифровым пространством и ограничение западных технологий - разведка

кремль готовит новый этап наступления на цифровую сферу, углубляя курс на тотальный контроль над ИТ-сектором и ограничение доступа к глобальным технологиям. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

российские власти объявили о подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности рф, в которой использование западных цифровых технологий определяется как системная угроза государству. Обновленный документ должен зафиксировать политику "укрепления информационного суверенитета" и расширения государственного надзора над цифровой средой, включая технологии искусственного интеллекта - говорится в сообщении.

Согласно объявленным подходам, новая редакция будет классифицировать гражданские цифровые технологии западного происхождения – мобильные устройства, спутниковый интернет, в частности Starlink, почтовые сервисы и ИТ-решения западных компаний – как "инструменты деструктивного информационно-технического воздействия".

В перечень угроз также будут включены антироссийские информационные кампании, разведывательная деятельность в киберпространстве и кибератаки на ИТ-инфраструктуру. кремль при этом декларирует намерение контролировать цифровое пространство и персональные устройства на всех этапах – от разработки до эксплуатации любых цифровых систем.

Отмечается, что в ближайшие годы россия может перейти к модели "белых списков" в интернете, при которой доступ будет предоставляться только к ресурсам, одобренным государством. Параллельно планируется усиление инструментов надзора, включая криминализацию неконтролируемых каналов коммуникации и массовое развертывание систем распознавания лиц.

россия уже сейчас входит в перечень мировых лидеров по масштабам интернет-цензуры и продолжительности преднамеренных отключений сети. В 2025 году совокупная продолжительность таких отключений достигла 37,1 тыс. часов, фактически охватив все население страны, что подчеркивает системный характер цифровых ограничений - добавляют в разведке.

Кремль усиливает цифровые репрессии: Роскомнадзор готовит ИИ-фильтрацию интернета - разведка