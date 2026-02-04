Кремль готовит тотальный контроль над цифровым пространством и ограничение западных технологий - разведка
Киев • УНН
Служба внешней разведки сообщает, что Кремль готовит новый этап наступления на цифровую сферу, углубляя курс на тотальный контроль над ИТ-сектором. Российские власти готовят новую редакцию Доктрины информационной безопасности рф, где использование западных цифровых технологий определяется как системная угроза.
кремль готовит новый этап наступления на цифровую сферу, углубляя курс на тотальный контроль над ИТ-сектором и ограничение доступа к глобальным технологиям. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.
российские власти объявили о подготовке новой редакции Доктрины информационной безопасности рф, в которой использование западных цифровых технологий определяется как системная угроза государству. Обновленный документ должен зафиксировать политику "укрепления информационного суверенитета" и расширения государственного надзора над цифровой средой, включая технологии искусственного интеллекта
Согласно объявленным подходам, новая редакция будет классифицировать гражданские цифровые технологии западного происхождения – мобильные устройства, спутниковый интернет, в частности Starlink, почтовые сервисы и ИТ-решения западных компаний – как "инструменты деструктивного информационно-технического воздействия".
В перечень угроз также будут включены антироссийские информационные кампании, разведывательная деятельность в киберпространстве и кибератаки на ИТ-инфраструктуру. кремль при этом декларирует намерение контролировать цифровое пространство и персональные устройства на всех этапах – от разработки до эксплуатации любых цифровых систем.
Отмечается, что в ближайшие годы россия может перейти к модели "белых списков" в интернете, при которой доступ будет предоставляться только к ресурсам, одобренным государством. Параллельно планируется усиление инструментов надзора, включая криминализацию неконтролируемых каналов коммуникации и массовое развертывание систем распознавания лиц.
россия уже сейчас входит в перечень мировых лидеров по масштабам интернет-цензуры и продолжительности преднамеренных отключений сети. В 2025 году совокупная продолжительность таких отключений достигла 37,1 тыс. часов, фактически охватив все население страны, что подчеркивает системный характер цифровых ограничений
Кремль усиливает цифровые репрессии: Роскомнадзор готовит ИИ-фильтрацию интернета - разведка26.01.26, 16:32 • 3774 просмотра