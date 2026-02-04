кремль готує тотальний контроль над цифровим простором і обмеження західних технологій - розвідка

$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 13183 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 9846 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 13772 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 28747 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 45926 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 37359 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36525 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33683 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21250 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Популярнi новини
російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинкиPhoto4 лютого, 04:32 • 11824 перегляди
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"4 лютого, 05:00 • 12905 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto4 лютого, 05:46 • 25225 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo4 лютого, 06:41 • 12985 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 30378 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 9070 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 46252 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 47869 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 86619 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 95063 перегляди
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 20662 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 20743 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 23738 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 30525 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 40800 перегляди
кремль готує тотальний контроль над цифровим простором і обмеження західних технологій - розвідка

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Служба зовнішньої розвідки повідомляє, що Кремль готує новий етап наступу на цифрову сферу, поглиблюючи курс на тотальний контроль над ІТ-сектором. Російська влада готує нову редакцію Доктрини інформаційної безпеки рф, де використання західних цифрових технологій визначається як системна загроза.

кремль готує тотальний контроль над цифровим простором і обмеження західних технологій - розвідка

кремль готує новий етап наступу на цифрову сферу, поглиблюючи курс на тотальний контроль над ІТ-сектором і обмеження доступу до глобальних технологій. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

російська влада оголосила про підготовку нової редакції Доктрини інформаційної безпеки рф, у якій використання західних цифрових технологій визначається як системна загроза державі. Оновлений документ має зафіксувати політику "зміцнення інформаційного суверенітету" та розширення державного нагляду над цифровим середовищем, включно з технологіями штучного інтелекту

- йдеться у повідомленні.

Згідно з оголошеними підходами, нова редакція класифікуватиме цивільні цифрові технології західного походження – мобільні пристрої, супутниковий інтернет, зокрема Starlink, поштові сервіси та ІТ-рішення західних компаній – як "інструменти деструктивного інформаційно-технічного впливу".

До переліку загроз також буде включено антиросійські інформаційні кампанії, розвідувальну діяльність у кіберпросторі та кібератаки на ІТ-інфраструктуру. кремль при цьому декларує намір контролювати цифровий простір і персональні пристрої на всіх етапах – від розроблення до експлуатації будь-яких цифрових систем.

Зазначається, що у найближчі роки росія може перейти до моделі "білих списків" в інтернеті, за якої доступ надаватиметься лише до ресурсів, схвалених державою. Паралельно планується посилення інструментів нагляду, включно з криміналізацією неконтрольованих каналів комунікації та масовим розгортанням систем розпізнавання облич.

росія вже зараз входить до переліку світових лідерів за масштабами інтернет-цензури й тривалістю навмисних відключень мережі. У 2025 році сукупна тривалість таких відключень сягнула 37,1 тис. годин, фактично охопивши все населення країни, що підкреслює системний характер цифрових обмежень

- додають у розвідці.

кремль посилює цифрові репресії: роскомнадзор готує ШІ-фільтрацію інтернету - розвідка26.01.26, 16:32 • 3774 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
російська пропаганда
Техніка
Блекаут 
Starlink