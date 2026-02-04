кремль готує тотальний контроль над цифровим простором і обмеження західних технологій - розвідка

кремль готує новий етап наступу на цифрову сферу, поглиблюючи курс на тотальний контроль над ІТ-сектором і обмеження доступу до глобальних технологій. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

російська влада оголосила про підготовку нової редакції Доктрини інформаційної безпеки рф, у якій використання західних цифрових технологій визначається як системна загроза державі. Оновлений документ має зафіксувати політику "зміцнення інформаційного суверенітету" та розширення державного нагляду над цифровим середовищем, включно з технологіями штучного інтелекту - йдеться у повідомленні.

Згідно з оголошеними підходами, нова редакція класифікуватиме цивільні цифрові технології західного походження – мобільні пристрої, супутниковий інтернет, зокрема Starlink, поштові сервіси та ІТ-рішення західних компаній – як "інструменти деструктивного інформаційно-технічного впливу".

До переліку загроз також буде включено антиросійські інформаційні кампанії, розвідувальну діяльність у кіберпросторі та кібератаки на ІТ-інфраструктуру. кремль при цьому декларує намір контролювати цифровий простір і персональні пристрої на всіх етапах – від розроблення до експлуатації будь-яких цифрових систем.

Зазначається, що у найближчі роки росія може перейти до моделі "білих списків" в інтернеті, за якої доступ надаватиметься лише до ресурсів, схвалених державою. Паралельно планується посилення інструментів нагляду, включно з криміналізацією неконтрольованих каналів комунікації та масовим розгортанням систем розпізнавання облич.

росія вже зараз входить до переліку світових лідерів за масштабами інтернет-цензури й тривалістю навмисних відключень мережі. У 2025 році сукупна тривалість таких відключень сягнула 37,1 тис. годин, фактично охопивши все населення країни, що підкреслює системний характер цифрових обмежень - додають у розвідці.

