В Україні 23 лютого очікується потепління з дощами та сильним вітром - синоптик
Київ • УНН
У понеділок, 23 лютого, в Україні очікується відносне потепління, однак погоду ускладнять дощі, мокрий сніг та сильний вітер у низці регіонів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.
Деталі
За прогнозом, у більшості областей пройдуть дощ та мокрий сніг. У східних регіонах утримається хмарна погода без істотних опадів.
Вітер переважно південно-західний. У західних, північних та центральних областях можливі штормові пориви швидкістю 15–20 метрів за секунду. На півдні та сході країни вітер буде помірним.
Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 тепла, у східних областях - до -5…-9 градусів.
Удень у понеділок прогнозують від -1 до +4 градусів, а на півдні та заході - до +3…+8 градусів.
У Києві 23 лютого буде волого та вітряно. Очікуються мокрий сніг і дощ, вітер місцями посилюватиметься. Вночі температура близько нуля, вдень - +1…+3 градуси.
Синоптики зазначають, що протягом тижня в Україні збережеться відносно тепла погода, проте з періодичними опадами та рвучким вітром.
Нагадаємо
Сьогодні 22 лютого, в Україні фіксується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів можливий сніг і дощ, на решті території без опадів.