Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині
22 лютого, 00:48 • 25905 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура
21 лютого, 23:49 • 37196 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
21 лютого, 22:51 • 33624 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 54713 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 54231 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 39942 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 37237 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 29566 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25791 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організму
В Україні 23 лютого очікується потепління з дощами та сильним вітром - синоптик

Київ • УНН

 • 432 перегляди

У понеділок, 23 лютого, в Україні очікується відносне потепління, проте погоду ускладнять дощі, мокрий сніг та сильний вітер. Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до +3 градусів, вдень - від -1 до +8 градусів.

В Україні 23 лютого очікується потепління з дощами та сильним вітром - синоптик

У понеділок, 23 лютого, в Україні очікується відносне потепління, однак погоду ускладнять дощі, мокрий сніг та сильний вітер у низці регіонів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

Деталі

За прогнозом, у більшості областей пройдуть дощ та мокрий сніг. У східних регіонах утримається хмарна погода без істотних опадів.

Вітер переважно південно-західний. У західних, північних та центральних областях можливі штормові пориви швидкістю 15–20 метрів за секунду. На півдні та сході країни вітер буде помірним.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 тепла, у східних областях - до -5…-9 градусів.

Удень у понеділок прогнозують від -1 до +4 градусів, а на півдні та заході - до +3…+8 градусів.

У Києві 23 лютого буде волого та вітряно. Очікуються мокрий сніг і дощ, вітер місцями посилюватиметься. Вночі температура близько нуля, вдень - +1…+3 градуси.

Синоптики зазначають, що протягом тижня в Україні збережеться відносно тепла погода, проте з періодичними опадами та рвучким вітром.

Нагадаємо

Сьогодні 22 лютого, в Україні фіксується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів можливий сніг і дощ, на решті території без опадів.

Андрій Тимощенков

