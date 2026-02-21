Погода в Україні 22 лютого - синоптики озвучили прогноз на неділю

$43.270.00
13:53 • 986 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
11:17 • 6836 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 10868 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 10569 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 12440 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 21832 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 32377 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26399 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30351 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27996 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Публікації
Ексклюзиви
російський танкер прямує до Куби в обхід санкцій США на тлі енергетичного колапсу на острові21 лютого, 04:14 • 10337 перегляди
Колумбія досягла прогресу в переговорах із Венесуелою щодо відновлення торгівлі природним газом21 лютого, 04:31 • 11738 перегляди
Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для підтримки України озброєнням21 лютого, 04:48 • 12788 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 10729 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto08:33 • 5926 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 32941 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 42201 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 53456 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 70247 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 107848 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Олена Івановська
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Словаччина
Село
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto08:33 • 5952 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 10749 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 12371 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 15170 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 20766 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Погода в Україні 22 лютого - синоптики озвучили прогноз на неділю

Київ • УНН

 • 54 перегляди

22 лютого в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів прогнозують сніг і дощ, на решті території без опадів.

Погода в Україні 22 лютого - синоптики озвучили прогноз на неділю

У неділю, 22 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів прогнозують сніг і дощ, на решті території без опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

У західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій областях прогнозується невеликий сніг, удень з дощем. Вночі невеликий сніг можливий і на півдні Одещини. Натомість, на решті території країни істотних опадів не передбачається.

На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, на півдні та сході країни північно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с

- йдеться у дописі.

Тоді як, вночі температура становитиме 10-15°С морозу, на північному сході  до 18°С морозу, а день очікується від 3°С морозу до 2°С тепла.

У західних та південних областях вночі 1-6°С морозу, вдень 1-6°С тепла; в Криму вночі 0-5°С тепла, вдень 3-8°С тепла

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

В Україні очікується зимова погода з морозними ночами. А з 23 лютого у більшості областей розпочнеться зміна повітряної маси на суттєво теплішу.

Алла Кіосак

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Вінницька область
Житомирська область
Одеська область
Крим
Україна