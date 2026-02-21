Погода в Україні 22 лютого - синоптики озвучили прогноз на неділю
Київ • УНН
22 лютого в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів прогнозують сніг і дощ, на решті території без опадів.
У неділю, 22 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів прогнозують сніг і дощ, на решті території без опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
У західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій областях прогнозується невеликий сніг, удень з дощем. Вночі невеликий сніг можливий і на півдні Одещини. Натомість, на решті території країни істотних опадів не передбачається.
На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, на півдні та сході країни північно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с
Тоді як, вночі температура становитиме 10-15°С морозу, на північному сході до 18°С морозу, а день очікується від 3°С морозу до 2°С тепла.
У західних та південних областях вночі 1-6°С морозу, вдень 1-6°С тепла; в Криму вночі 0-5°С тепла, вдень 3-8°С тепла
Нагадаємо
В Україні очікується зимова погода з морозними ночами. А з 23 лютого у більшості областей розпочнеться зміна повітряної маси на суттєво теплішу.