"Ще трохи": синоптик дала прогноз, коли розпочнеться потепління

12:37 • 3796 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
11:28 • 13110 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 18814 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 20120 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
07:36 • 21079 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 16544 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
18 лютого, 16:17 • 31843 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 70236 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
18 лютого, 14:25 • 51151 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
18 лютого, 12:34 • 69328 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ19 лютого, 03:56 • 24314 перегляди
У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД19 лютого, 05:31 • 11270 перегляди
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo08:18 • 10868 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 10465 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 4782 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
11:28 • 13110 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 10530 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 34414 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 70236 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 45539 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Джеффрі Епштайн
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеса
Велика Британія
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 2518 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 4834 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 19803 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 28043 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 29232 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Шахед-136

"Ще трохи": синоптик дала прогноз, коли розпочнеться потепління

Київ • УНН

 • 1566 перегляди

В Україні ще очікується зимова погода з морозними ночами. А з 23 лютого у більшості областей розпочнеться зміна повітряної маси на суттєво теплішу.

"Ще трохи": синоптик дала прогноз, коли розпочнеться потепління

В Україні найближчим часом ще очікується зимова погода з морозними ночами, але вже з 23 лютого у більшості областей розпочнеться "явна зміна повітряної маси на суттєво теплішу", повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

Деталі

За прогнозом синоптика, 20 лютого в Україні температура повітря вночі -6...-12 градусів, на півночі до -14 градусів, у південній частині 0-3 градуси морозу. Протягом дня п'ятниці в Україні очікується -2...-5 градусів, у південній частині +1...+6 градусів.

Сніг пройде у центральній частині України та на сході. На решті території - без істотних опадів, вказала Діденко.

У Києві 20 лютого, за її даними, без опадів. Вночі -10 градусів, вдень -2 градуси.

"Ночі суботи та неділі ще побудуть морозними, до -12...-15 градусів, зазначила Діденко.

А вже з 23-го лютого в більшості областей України почнеться явна зміна повітряної маси на суттєво теплішу. Ще трохи

- вказала Діденко.

Морози поступово вщухають: прогноз погоди в Україні на 19 лютого19.02.26, 06:59 • 3564 перегляди

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Сніг в Україні
Україна
Київ