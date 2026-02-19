"Ще трохи": синоптик дала прогноз, коли розпочнеться потепління

В Україні найближчим часом ще очікується зимова погода з морозними ночами, але вже з 23 лютого у більшості областей розпочнеться "явна зміна повітряної маси на суттєво теплішу", повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

За прогнозом синоптика, 20 лютого в Україні температура повітря вночі -6...-12 градусів, на півночі до -14 градусів, у південній частині 0-3 градуси морозу. Протягом дня п'ятниці в Україні очікується -2...-5 градусів, у південній частині +1...+6 градусів.

Сніг пройде у центральній частині України та на сході. На решті території - без істотних опадів, вказала Діденко.

У Києві 20 лютого, за її даними, без опадів. Вночі -10 градусів, вдень -2 градуси.

"Ночі суботи та неділі ще побудуть морозними, до -12...-15 градусів, зазначила Діденко.

А вже з 23-го лютого в більшості областей України почнеться явна зміна повітряної маси на суттєво теплішу. Ще трохи