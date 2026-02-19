Морози поступово вщухають: прогноз погоди в Україні на 19 лютого
Київ • УНН
19 лютого в Україні очікується хмарна погода з помірним снігом, на південному сході та сході – дощ зі снігом. На дорогах, окрім південного сходу та Закарпаття, буде ожеледиця.
У четвер, 19 лютого, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, очікується помірний сніг, на південному сході та сході країни дощ з переходом у сніг, в західних областях, а протягом дня і на Правобережжі місцями невеликий сніг. На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, ожеледиця.
Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с. Температура 3-9° морозу, протягом доби на південному сході та сході країни 0-5° морозу, на Закарпатті та в Криму від 3° морозу до 2° тепла
У Києві та області у четвер буде хмарно, можливий сніг. Температура повітря -6°...-4°.
