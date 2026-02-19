Морози поступово вщухають: прогноз погоди в Україні на 19 лютого

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 14695 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 37509 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 38774 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 46714 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 31165 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 23263 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 25835 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 26173 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18601 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 19246 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.4м/с
85%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 6692 перегляди
Без ознак прогресу: Україна та рф обговорили у Женеві новий формат виведення військ з Донбасу - NYT18 лютого, 21:27 • 6254 перегляди
Ізраїль готується до війни: рятувальні служби отримали вказівки - ЗМІ18 лютого, 23:02 • 6330 перегляди
Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронівVideo00:14 • 8004 перегляди
"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф00:51 • 5022 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 16071 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 37509 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 27517 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 46714 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 64527 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Кубраков
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білорусь
Іран
Реклама
УНН Lite
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 6698 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 18381 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 20270 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 25494 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 37903 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Серіали
Фільм

Морози поступово вщухають: прогноз погоди в Україні на 19 лютого

Київ • УНН

 • 62 перегляди

19 лютого в Україні очікується хмарна погода з помірним снігом, на південному сході та сході – дощ зі снігом. На дорогах, окрім південного сходу та Закарпаття, буде ожеледиця.

Морози поступово вщухають: прогноз погоди в Україні на 19 лютого

У четвер, 19 лютого, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, очікується помірний сніг, на південному сході та сході країни дощ з переходом у сніг, в західних областях, а протягом дня і на Правобережжі місцями невеликий сніг. На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, ожеледиця.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с. Температура 3-9° морозу, протягом доби на південному сході та сході країни 0-5° морозу, на Закарпатті та в Криму від 3° морозу до 2° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер буде хмарно, можливий сніг. Температура повітря -6°...-4°.

Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого15.02.26, 13:51 • 50410 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні