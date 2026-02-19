Морозы постепенно ослабевают: прогноз погоды в Украине на 19 февраля
Киев • УНН
19 февраля в Украине ожидается облачная погода с умеренным снегом, на юго-востоке и востоке – дождь со снегом. На дорогах, кроме юго-востока и Закарпатья, будет гололедица.
В четверг, 19 февраля, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, ожидается умеренный снег, на юго-востоке и востоке страны дождь с переходом в снег, в западных областях, а в течение дня и на Правобережье местами небольшой снег. На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, гололедица.
Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с. Температура 3-9° мороза, в течение суток на юго-востоке и востоке страны 0-5° мороза, на Закарпатье и в Крыму от 3° мороза до 2° тепла
В Киеве и области в четверг будет облачно, возможен снег. Температура воздуха -6°...-4°.
