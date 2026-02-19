Морозы постепенно ослабевают: прогноз погоды в Украине на 19 февраля

$43.260.09
18 февраля, 16:17 • 14660 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 37415 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 38642 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 46552 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 31076 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 23198 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 25784 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 26147 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18589 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 19237 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
публикации
Эксклюзивы
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 6606 просмотра
Без признаков прогресса: Украина и РФ обсудили в Женеве новый формат вывода войск из Донбасса - NYT18 февраля, 21:27 • 6172 просмотра
Израиль готовится к войне: спасательные службы получили указания - СМИ23:02 • 6232 просмотра
Нефтебаза в российских Великих Луках загорелась после атаки дроновVideo00:14 • 7890 просмотра
"Давай, Европа": Борис Джонсон призывает ЕС предоставить Украине все оружие для победы над РФ00:51 • 4914 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 16041 просмотра
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 37417 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 27445 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 46557 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 64469 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Александр Кубраков
Олег Кипер
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Иран
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 6644 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 18350 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 20237 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 25467 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 37877 просмотра
Морозы постепенно ослабевают: прогноз погоды в Украине на 19 февраля

Киев • УНН

 • 20 просмотра

19 февраля в Украине ожидается облачная погода с умеренным снегом, на юго-востоке и востоке – дождь со снегом. На дорогах, кроме юго-востока и Закарпатья, будет гололедица.

Морозы постепенно ослабевают: прогноз погоды в Украине на 19 февраля

В четверг, 19 февраля, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, ожидается умеренный снег, на юго-востоке и востоке страны дождь с переходом в снег, в западных областях, а в течение дня и на Правобережье местами небольшой снег. На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, гололедица.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с. Температура 3-9° мороза, в течение суток на юго-востоке и востоке страны 0-5° мороза, на Закарпатье и в Крыму от 3° мороза до 2° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно, возможен снег. Температура воздуха -6°...-4°.

Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля15.02.26, 13:51 • 50410 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине