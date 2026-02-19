"Еще немного": синоптик дала прогноз, когда начнется потепление

В Украине в ближайшее время еще ожидается зимняя погода с морозными ночами, но уже с 23 февраля в большинстве областей начнется "явная смена воздушной массы на существенно более теплую", сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

По прогнозу синоптика, 20 февраля в Украине температура воздуха ночью -6...-12 градусов, на севере до -14 градусов, в южной части 0-3 градуса мороза. В течение дня пятницы в Украине ожидается -2...-5 градусов, в южной части +1...+6 градусов.

Снег пройдет в центральной части Украины и на востоке. На остальной территории - без существенных осадков, указала Диденко.

В Киеве 20 февраля, по ее данным, без осадков. Ночью -10 градусов, днем -2 градуса.

"Ночи субботы и воскресенья еще будут морозными, до -12...-15 градусов, отметила Диденко.

А уже с 23 февраля в большинстве областей Украины начнется явная смена воздушной массы на существенно более теплую. Еще немного