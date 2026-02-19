$43.290.03
Эксклюзив
11:28 • 4470 просмотра
09:20 • 14757 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:20 • 14757 просмотра
09:12 • 16301 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
09:12 • 16301 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36 • 17896 просмотра
07:02 • 14642 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
07:02 • 14642 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 30466 просмотра
18 февраля, 15:06 • 66685 просмотра
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35PhotoVideo
18 февраля, 15:06 • 66685 просмотра
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 50905 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 50905 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 68990 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 37296 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
"Еще немного": синоптик дала прогноз, когда начнется потепление

Киев • УНН

 • 116 просмотра

В Украине еще ожидается зимняя погода с морозными ночами. А с 23 февраля в большинстве областей начнется смена воздушной массы на существенно более теплую.

"Еще немного": синоптик дала прогноз, когда начнется потепление

В Украине в ближайшее время еще ожидается зимняя погода с морозными ночами, но уже с 23 февраля в большинстве областей начнется "явная смена воздушной массы на существенно более теплую", сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

По прогнозу синоптика, 20 февраля в Украине температура воздуха ночью -6...-12 градусов, на севере до -14 градусов, в южной части 0-3 градуса мороза. В течение дня пятницы в Украине ожидается -2...-5 градусов, в южной части +1...+6 градусов.

Снег пройдет в центральной части Украины и на востоке. На остальной территории - без существенных осадков, указала Диденко.

В Киеве 20 февраля, по ее данным, без осадков. Ночью -10 градусов, днем -2 градуса.

"Ночи субботы и воскресенья еще будут морозными, до -12...-15 градусов, отметила Диденко.

А уже с 23 февраля в большинстве областей Украины начнется явная смена воздушной массы на существенно более теплую. Еще немного

- указала Диденко.

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Снег в Украине
Украина
Киев