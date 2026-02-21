Погода в Украине 22 февраля – синоптики озвучили прогноз на воскресенье
Киев • УНН
22 февраля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В части регионов прогнозируют снег и дождь, на остальной территории без осадков.
В воскресенье, 22 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В части регионов прогнозируют снег и дождь, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируется небольшой снег, днем с дождем. Ночью небольшой снег возможен и на юге Одесской области. В то же время, на остальной территории страны существенных осадков не предвидится.
На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица. Ветер юго-западный, на юге и востоке страны северо-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с
Тогда как, ночью температура составит 10-15°С мороза, на северо-востоке до 18°С мороза, а день ожидается от 3°С мороза до 2°С тепла.
В западных и южных областях ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Крыму ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С тепла
Напомним
В Украине ожидается зимняя погода с морозными ночами. А с 23 февраля в большинстве областей начнется смена воздушной массы на существенно более теплую.