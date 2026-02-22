$43.270.00
В Украине 23 февраля ожидается потепление с дождями и сильным ветром - синоптик

Киев • УНН

 • 562 просмотра

В понедельник, 23 февраля, в Украине ожидается относительное потепление, однако погоду усложнят дожди, мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +3 градусов, днем - от -1 до +8 градусов.

В Украине 23 февраля ожидается потепление с дождями и сильным ветром - синоптик

В понедельник, 23 февраля, в Украине ожидается относительное потепление, однако погоду осложнят дожди, мокрый снег и сильный ветер в ряде регионов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

По прогнозу, в большинстве областей пройдут дождь и мокрый снег. В восточных регионах сохранится облачная погода без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный. В западных, северных и центральных областях возможны штормовые порывы скоростью 15–20 метров в секунду. На юге и востоке страны ветер будет умеренным.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 тепла, в восточных областях - до -5…-9 градусов.

Днем в понедельник прогнозируют от -1 до +4 градусов, а на юге и западе - до +3…+8 градусов.

В Киеве 23 февраля будет влажно и ветрено. Ожидаются мокрый снег и дождь, ветер местами будет усиливаться. Ночью температура около нуля, днем - +1…+3 градуса.

Синоптики отмечают, что в течение недели в Украине сохранится относительно теплая погода, однако с периодическими осадками и порывистым ветром.

Напомним

Сегодня 22 февраля, в Украине фиксируется облачная погода с прояснениями. В части регионов возможен снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Андрей Тимощенков

