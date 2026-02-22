$43.270.00
14:20 • 11964 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 18530 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 21843 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 37679 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 46793 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 38707 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 62478 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 64832 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 41565 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 38618 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Український гімнаст Чепурний виграв золото на Кубку світу

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Назар Чепурний здобув золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Котбусі. Він переміг у фіналі опорного стрибка, набравши 14,716 бала.

Український гімнаст Чепурний виграв золото на Кубку світу

Український спортсмен Назар Чепурний здобув золоту медаль на першому в сезоні етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який проходив у німецькому Котбусі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.

Деталі

23-річний українець переміг у фіналі опорного стрибка. За сумою двох стрибків він набрав 14,716 бала, що стало найкращим результатом змагань. Чепурний також показав найвищий результат у кваліфікації та зберіг лідерство у фіналі.

Ще одна представниця України Богдана Ковальова виступила у фіналі вправ на колоді та посіла шосте місце з результатом 11,566 бала.

Етап Кубка світу в Котбусі став першим міжнародним стартом сезону для українських гімнастів.

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики українець Чепурний виборов "бронзу"25.10.25, 16:21 • 4414 переглядiв

Антоніна Туманова

Спорт
Золото
Німеччина