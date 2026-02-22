Український гімнаст Чепурний виграв золото на Кубку світу
Київ • УНН
Назар Чепурний здобув золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Котбусі. Він переміг у фіналі опорного стрибка, набравши 14,716 бала.
Український спортсмен Назар Чепурний здобув золоту медаль на першому в сезоні етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який проходив у німецькому Котбусі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
Деталі
23-річний українець переміг у фіналі опорного стрибка. За сумою двох стрибків він набрав 14,716 бала, що стало найкращим результатом змагань. Чепурний також показав найвищий результат у кваліфікації та зберіг лідерство у фіналі.
Ще одна представниця України Богдана Ковальова виступила у фіналі вправ на колоді та посіла шосте місце з результатом 11,566 бала.
Етап Кубка світу в Котбусі став першим міжнародним стартом сезону для українських гімнастів.
На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики українець Чепурний виборов "бронзу"25.10.25, 16:21 • 4414 переглядiв