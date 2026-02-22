Украинский гимнаст Чепурной выиграл золото на Кубке мира
Киев • УНН
Назар Чепурной завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Котбусе. Он победил в финале опорного прыжка, набрав 14,716 балла.
Украинский спортсмен Назар Чепурной завоевал золотую медаль на первом в сезоне этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в немецком Котбусе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
23-летний украинец победил в финале опорного прыжка. По сумме двух прыжков он набрал 14,716 балла, что стало лучшим результатом соревнований. Чепурной также показал самый высокий результат в квалификации и сохранил лидерство в финале.
Еще одна представительница Украины Богдана Ковалева выступила в финале упражнений на бревне и заняла шестое место с результатом 11,566 балла.
Этап Кубка мира в Котбусе стал первым международным стартом сезона для украинских гимнастов.
