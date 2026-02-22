Украинский гимнаст Чепурной выиграл золото на Кубке мира

$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 12328 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 19225 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 22368 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 38205 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 47196 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 38917 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 62850 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 65382 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 41659 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 38698 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
83%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Взрывы в рф 22 февраля - под ударом оказались саратов и энгельсVideo22 февраля, 08:49 • 5866 просмотра
Нужны системы, работающие против баллистики - Зеленский о массированном обстреле 22 февраляVideo22 февраля, 09:26 • 6552 просмотра
Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе при попытке бегства из областиPhotoVideo22 февраля, 10:36 • 7352 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo22 февраля, 12:22 • 16739 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен14:55 • 13678 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 74163 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 83782 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 92691 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 105225 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 143300 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Игорь Клименко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Киевская область
Львов
Сумская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 35029 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 37287 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 37847 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 29322 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 31849 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Золото

Украинский гимнаст Чепурной выиграл золото на Кубке мира

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Назар Чепурной завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Котбусе. Он победил в финале опорного прыжка, набрав 14,716 балла.

Украинский гимнаст Чепурной выиграл золото на Кубке мира

Украинский спортсмен Назар Чепурной завоевал золотую медаль на первом в сезоне этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в немецком Котбусе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

23-летний украинец победил в финале опорного прыжка. По сумме двух прыжков он набрал 14,716 балла, что стало лучшим результатом соревнований. Чепурной также показал самый высокий результат в квалификации и сохранил лидерство в финале.

Еще одна представительница Украины Богдана Ковалева выступила в финале упражнений на бревне и заняла шестое место с результатом 11,566 балла.

Этап Кубка мира в Котбусе стал первым международным стартом сезона для украинских гимнастов.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике украинец Чепурной завоевал "бронзу"25.10.25, 16:21 • 4416 просмотров

Антонина Туманова

Спорт
Золото
Германия