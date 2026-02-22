$43.270.00
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
13:36 • 19017 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 22195 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 38044 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 47072 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 38862 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 62742 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 65205 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 41627 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 38673 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Дрони змінили війну, але вирішальну роль досі відіграє піхота – Сирський

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що піхота є ключовим елементом наступальних дій, попри технологічні зміни. Українська армія продовжує чинити опір, зриваючи плани найпотужнішої армії Європи.

Дрони змінили війну, але вирішальну роль досі відіграє піхота – Сирський

Технологічні засоби, зокрема безпілотники, суттєво трансформували характер сучасної війни, однак ключовим елементом наступальних дій залишається піхота, яка нині має особливу цінність на полі бою. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв’ю Le Monde, передає УНН.

Поява технологічної зброї, такої як дрони, змінила психологію війни. Але піхотинець буквально на вагу золота, тому що більшість наступальних дій здійснюються пішки 

– зазначив Сирський.

Він підкреслив, що, попри вкрай складну ситуацію на фронті, українська армія продовжує чинити опір російським військам, які він назвав найпотужнішою армією Європи. За його словами, ЗСУ вдається зривати плани противника та зберігати стійкість навіть в умовах війни, яка "перевищує всі уявні та неуявні масштаби".

Оцінюючи 2025 рік, Сирський заявив, що ситуація могла бути значно гіршою, зважаючи на масштабні цілі, які ставила перед собою росія. Він визнав наявні труднощі, однак наголосив, що українські Сили оборони зуміли стримати противника й зберегти боєздатність.

Нагадаємо

Збройні сили України проводять наступальну операцію на Олександрівському напрямку, витісняючи російські війська за адміністративний кордон Дніпропетровської області. Відновлено контроль над понад 300 квадратними кілометрами території та зачищено вісім населених пунктів.

Андрій Тимощенков

