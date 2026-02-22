Дрони змінили війну, але вирішальну роль досі відіграє піхота – Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що піхота є ключовим елементом наступальних дій, попри технологічні зміни. Українська армія продовжує чинити опір, зриваючи плани найпотужнішої армії Європи.
Технологічні засоби, зокрема безпілотники, суттєво трансформували характер сучасної війни, однак ключовим елементом наступальних дій залишається піхота, яка нині має особливу цінність на полі бою. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв’ю Le Monde, передає УНН.
Поява технологічної зброї, такої як дрони, змінила психологію війни. Але піхотинець буквально на вагу золота, тому що більшість наступальних дій здійснюються пішки
Він підкреслив, що, попри вкрай складну ситуацію на фронті, українська армія продовжує чинити опір російським військам, які він назвав найпотужнішою армією Європи. За його словами, ЗСУ вдається зривати плани противника та зберігати стійкість навіть в умовах війни, яка "перевищує всі уявні та неуявні масштаби".
Оцінюючи 2025 рік, Сирський заявив, що ситуація могла бути значно гіршою, зважаючи на масштабні цілі, які ставила перед собою росія. Він визнав наявні труднощі, однак наголосив, що українські Сили оборони зуміли стримати противника й зберегти боєздатність.
