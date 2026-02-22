Дроны изменили войну, но решающую роль до сих пор играет пехота – Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что пехота является ключевым элементом наступательных действий, несмотря на технологические изменения. Украинская армия продолжает сопротивляться, срывая планы самой мощной армии Европы.
Технологические средства, в частности беспилотники, существенно трансформировали характер современной войны, однако ключевым элементом наступательных действий остается пехота, которая сейчас имеет особую ценность на поле боя. Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью Le Monde, передает УНН.
Появление технологического оружия, такого как дроны, изменило психологию войны. Но пехотинец буквально на вес золота, потому что большинство наступательных действий осуществляются пешком
Он подчеркнул, что, несмотря на крайне сложную ситуацию на фронте, украинская армия продолжает сопротивляться российским войскам, которые он назвал самой мощной армией Европы. По его словам, ВСУ удается срывать планы противника и сохранять устойчивость даже в условиях войны, которая "превышает все мыслимые и немыслимые масштабы".
Оценивая 2025 год, Сырский заявил, что ситуация могла быть значительно хуже, учитывая масштабные цели, которые ставила перед собой Россия. Он признал имеющиеся трудности, однако подчеркнул, что украинские Силы обороны сумели сдержать противника и сохранить боеспособность.
Вооруженные силы Украины проводят наступательную операцию на Александровском направлении, вытесняя российские войска за административную границу Днепропетровской области. Восстановлен контроль над более чем 300 квадратными километрами территории и зачищено восемь населенных пунктов.