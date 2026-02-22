$43.270.00
14:20
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Дроны изменили войну, но решающую роль до сих пор играет пехота – Сырский

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что пехота является ключевым элементом наступательных действий, несмотря на технологические изменения. Украинская армия продолжает сопротивляться, срывая планы самой мощной армии Европы.

Дроны изменили войну, но решающую роль до сих пор играет пехота – Сырский

Технологические средства, в частности беспилотники, существенно трансформировали характер современной войны, однако ключевым элементом наступательных действий остается пехота, которая сейчас имеет особую ценность на поле боя. Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью Le Monde, передает УНН.

Появление технологического оружия, такого как дроны, изменило психологию войны. Но пехотинец буквально на вес золота, потому что большинство наступательных действий осуществляются пешком 

– отметил Сырский.

Он подчеркнул, что, несмотря на крайне сложную ситуацию на фронте, украинская армия продолжает сопротивляться российским войскам, которые он назвал самой мощной армией Европы. По его словам, ВСУ удается срывать планы противника и сохранять устойчивость даже в условиях войны, которая "превышает все мыслимые и немыслимые масштабы".

Оценивая 2025 год, Сырский заявил, что ситуация могла быть значительно хуже, учитывая масштабные цели, которые ставила перед собой Россия. Он признал имеющиеся трудности, однако подчеркнул, что украинские Силы обороны сумели сдержать противника и сохранить боеспособность.

Напомним

Вооруженные силы Украины проводят наступательную операцию на Александровском направлении, вытесняя российские войска за административную границу Днепропетровской области. Восстановлен контроль над более чем 300 квадратными километрами территории и зачищено восемь населенных пунктов.

Андрей Тимощенков

