ЗСУ витісняють російських окупантів за межі Дніпропетровської області - ДШВ

Збройні сили України проводять активну наступальну операцію на Олександрівському напрямку та витісняють російські війська за адміністративний кордон Дніпропетровської області. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗС України, передає УНН.

Як зазначається, основними завданнями операції є зрив планів противника щодо подальшого просування в Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгром угруповання російських військ і витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровщини.

Незважаючи на активні штурмові дії ворога, підрозділи Десантно-штурмових військ відбивають атаки та паралельно ведуть наступальні дії. Ситуація на напрямку залишається динамічною: противник намагається утримати захоплені позиції, застосовуючи значні людські та технічні ресурси.

Ворог чіпляється за кожен метр захопленої території, однак підрозділи угруповання крок за кроком виконують поставлені завдання та звільняють рідну землю