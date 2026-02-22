ЗСУ витісняють російських окупантів за межі Дніпропетровської області - ДШВ
Київ • УНН
Збройні сили України проводять наступальну операцію на Олександрівському напрямку, витісняючи російські війська за адміністративний кордон Дніпропетровської області. Відновлено контроль над понад 300 квадратними кілометрами території та зачищено вісім населених пунктів.
Деталі
Як зазначається, основними завданнями операції є зрив планів противника щодо подальшого просування в Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгром угруповання російських військ і витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровщини.
Незважаючи на активні штурмові дії ворога, підрозділи Десантно-штурмових військ відбивають атаки та паралельно ведуть наступальні дії. Ситуація на напрямку залишається динамічною: противник намагається утримати захоплені позиції, застосовуючи значні людські та технічні ресурси.
Ворог чіпляється за кожен метр захопленої території, однак підрозділи угруповання крок за кроком виконують поставлені завдання та звільняють рідну землю
За даними військових, з початку операції спільно із суміжними підрозділами відновлено контроль над понад 300 квадратними кілометрами території та зачищено від диверсійно-розвідувальних груп вісім населених пунктів.
У ДШВ наголошують, що активна фаза операції триває, тому говорити про її остаточні результати наразі передчасно.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати російських окупаційних військ на фронті перевищують рівень їхнього набору. Українська армія ефективно протидіє найпотужнішій військовій машині Європи.