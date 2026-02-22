ЗСУ витісняють російських окупантів за межі Дніпропетровської області - ДШВ

$43.270.00
50.920.00
ukenru
Ексклюзив
13:36 • 466 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
09:06 • 10968 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 26970 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 38111 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 34481 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 56001 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 55904 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 40213 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 37406 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 29696 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.6м/с
74%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Австралія спростувала інформацію про підготовку масової репатріації сімей бойовиків ІДІЛ із сирійських таборів22 лютого, 04:02 • 10758 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет22 лютого, 04:19 • 22234 перегляди
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей22 лютого, 04:37 • 16174 перегляди
Трамп оголосив про відправку госпітального судна до Гренландії для надання медичної допомоги місцевим 22 лютого, 04:52 • 5480 перегляди
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютогоVideo22 лютого, 07:04 • 13211 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 65100 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 74700 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 84532 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 97436 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 135520 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Віталій Кличко
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Київська область
Львів
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 30125 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 32842 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 33845 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 25553 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 28076 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Fox News
Ракетний комплекс "Тор"

ЗСУ витісняють російських окупантів за межі Дніпропетровської області - ДШВ

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Збройні сили України проводять наступальну операцію на Олександрівському напрямку, витісняючи російські війська за адміністративний кордон Дніпропетровської області. Відновлено контроль над понад 300 квадратними кілометрами території та зачищено вісім населених пунктів.

ЗСУ витісняють російських окупантів за межі Дніпропетровської області - ДШВ

Збройні сили України проводять активну наступальну операцію на Олександрівському напрямку та витісняють російські війська за адміністративний кордон Дніпропетровської області. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗС України, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, основними завданнями операції є зрив планів противника щодо подальшого просування в Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгром угруповання російських військ і витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровщини.

Незважаючи на активні штурмові дії ворога, підрозділи Десантно-штурмових військ відбивають атаки та паралельно ведуть наступальні дії. Ситуація на напрямку залишається динамічною: противник намагається утримати захоплені позиції, застосовуючи значні людські та технічні ресурси.

Ворог чіпляється за кожен метр захопленої території, однак підрозділи угруповання крок за кроком виконують поставлені завдання та звільняють рідну землю

- повідомили у командуванні ДШВ.

За даними військових, з початку операції спільно із суміжними підрозділами відновлено контроль над понад 300 квадратними кілометрами території та зачищено від диверсійно-розвідувальних груп вісім населених пунктів.

У ДШВ наголошують, що активна фаза операції триває, тому говорити про її остаточні результати наразі передчасно.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати російських окупаційних військ на фронті перевищують рівень їхнього набору. Українська армія ефективно протидіє найпотужнішій військовій машині Європи.

Андрій Тимощенков

Війна в Україні
Село
Техніка
Мобілізація
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Дніпропетровська область
Запорізька область
Збройні сили України
Олександр Сирський