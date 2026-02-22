ВСУ вытесняют российских оккупантов за пределы Днепропетровской области - ДШВ
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины проводят наступательную операцию на Александровском направлении, вытесняя российские войска за административную границу Днепропетровской области. Восстановлен контроль над более чем 300 квадратными километрами территории и зачищено восемь населенных пунктов.
Вооруженные силы Украины проводят активную наступательную операцию на Александровском направлении и вытесняют российские войска за административную границу Днепропетровской области. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины, передает УНН.
Подробности
Как отмечается, основными задачами операции являются срыв планов противника по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, разгром группировки российских войск и вытеснение ее за пределы административной границы Днепропетровщины.
Несмотря на активные штурмовые действия врага, подразделения Десантно-штурмовых войск отбивают атаки и параллельно ведут наступательные действия. Ситуация на направлении остается динамичной: противник пытается удержать захваченные позиции, применяя значительные человеческие и технические ресурсы.
Враг цепляется за каждый метр захваченной территории, однако подразделения группировки шаг за шагом выполняют поставленные задачи и освобождают родную землю
По данным военных, с начала операции совместно со смежными подразделениями восстановлен контроль над более чем 300 квадратными километрами территории и зачищено от диверсионно-разведывательных групп восемь населенных пунктов.
В ДШВ отмечают, что активная фаза операции продолжается, поэтому говорить о ее окончательных результатах пока преждевременно.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери российских оккупационных войск на фронте превышают уровень их набора. Украинская армия эффективно противодействует мощнейшей военной машине Европы.