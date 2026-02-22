ВСУ вытесняют российских оккупантов за пределы Днепропетровской области - ДШВ

Вооруженные силы Украины проводят активную наступательную операцию на Александровском направлении и вытесняют российские войска за административную границу Днепропетровской области. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины, передает УНН.

Как отмечается, основными задачами операции являются срыв планов противника по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, разгром группировки российских войск и вытеснение ее за пределы административной границы Днепропетровщины.

Несмотря на активные штурмовые действия врага, подразделения Десантно-штурмовых войск отбивают атаки и параллельно ведут наступательные действия. Ситуация на направлении остается динамичной: противник пытается удержать захваченные позиции, применяя значительные человеческие и технические ресурсы.

Враг цепляется за каждый метр захваченной территории, однако подразделения группировки шаг за шагом выполняют поставленные задачи и освобождают родную землю