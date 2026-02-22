ВСУ вытесняют российских оккупантов за пределы Днепропетровской области - ДШВ

$43.270.00
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
09:06 • 10959 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 26959 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 38101 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 34475 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 55996 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 55893 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 40212 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 37405 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 29695 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Австралия опровергла информацию о подготовке массовой репатриации семей боевиков ИГИЛ из сирийских лагерей22 февраля, 04:02 • 10758 просмотра
Автобус с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал, в результате чего погибло 8 человек22 февраля, 04:37 • 16174 просмотра
Трамп объявил об отправке госпитального судна в Гренландию для оказания медицинской помощи местным жителям22 февраля, 04:52 • 5480 просмотра
Пакистан нанес авиаудары по территории Афганистана в ответ на серию смертоносных терактов22 февраля, 05:11 • 4870 просмотра
Дом Дмитрия Разумкова поврежден в результате атаки рф на Киевщину 22 февраляVideo22 февраля, 07:04 • 13211 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 65096 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 74696 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 84530 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 97434 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 135517 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Андрей Садовый
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Киевская область
Львов
Соединённые Штаты
Сумская область
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 30119 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 32840 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 33844 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 25553 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 28076 просмотра
ВСУ вытесняют российских оккупантов за пределы Днепропетровской области - ДШВ

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Вооруженные силы Украины проводят наступательную операцию на Александровском направлении, вытесняя российские войска за административную границу Днепропетровской области. Восстановлен контроль над более чем 300 квадратными километрами территории и зачищено восемь населенных пунктов.

ВСУ вытесняют российских оккупантов за пределы Днепропетровской области - ДШВ

Вооруженные силы Украины проводят активную наступательную операцию на Александровском направлении и вытесняют российские войска за административную границу Днепропетровской области. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины, передает УНН.

Подробности

Как отмечается, основными задачами операции являются срыв планов противника по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, разгром группировки российских войск и вытеснение ее за пределы административной границы Днепропетровщины.

Несмотря на активные штурмовые действия врага, подразделения Десантно-штурмовых войск отбивают атаки и параллельно ведут наступательные действия. Ситуация на направлении остается динамичной: противник пытается удержать захваченные позиции, применяя значительные человеческие и технические ресурсы.

Враг цепляется за каждый метр захваченной территории, однако подразделения группировки шаг за шагом выполняют поставленные задачи и освобождают родную землю

- сообщили в командовании ДШВ.

По данным военных, с начала операции совместно со смежными подразделениями восстановлен контроль над более чем 300 квадратными километрами территории и зачищено от диверсионно-разведывательных групп восемь населенных пунктов.

В ДШВ отмечают, что активная фаза операции продолжается, поэтому говорить о ее окончательных результатах пока преждевременно.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери российских оккупационных войск на фронте превышают уровень их набора. Украинская армия эффективно противодействует мощнейшей военной машине Европы.

