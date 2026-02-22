рф провалила спробу тотального блекауту та інформаційного розколу в Україні - ЦПД

$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 1518 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 3736 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
09:06 • 12289 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 28201 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 39288 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 35319 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 57598 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 58493 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 40553 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 37714 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
77%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пакистан завдав авіаударів по території Афганістану у відповідь на серію смертельних терактів22 лютого, 05:11 • 5958 перегляди
У Вашингтоні відбувся марш до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в УкраїнуPhoto22 лютого, 05:25 • 5082 перегляди
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютогоVideo22 лютого, 07:04 • 14083 перегляди
Укрзалізниця змінила маршрути поїздів після атаки рф на Київщину 22 лютого22 лютого, 07:37 • 4822 перегляди
Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування PhotoVideo12:22 • 6768 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 65996 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 75608 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 85280 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 98130 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 136225 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Київська область
Львів
Сумська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 30601 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 33301 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 34274 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 25951 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 28471 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Fox News
Ракетний комплекс "Тор"

рф провалила спробу тотального блекауту та інформаційного розколу в Україні - ЦПД

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Окупанти не змогли обвалити енергосистему завдяки зусиллям українських енергетиків і підтримці міжнародних партнерів.

рф провалила спробу тотального блекауту та інформаційного розколу в Україні - ЦПД

Під час зимових атак на енергетичну інфраструктуру росія робила ставку не лише на фізичне знищення об’єктів, а й на інформаційний ефект - спробу спровокувати "тотальний блекаут" і внутрішні протести в Україні. Обидві ці цілі ворогові реалізувати не вдалося. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

За його словами, росіяни не змогли обвалити енергосистему завдяки зусиллям українських енергетиків і підтримці міжнародних партнерів. Так само провалилася й інформаційна складова атаки: спроби створити "бульбашку революції" не дали результату, частину ботоферм було заблоковано, а з населенням велася постійна роз’яснювальна робота.

У ЦПД зазначають, що це не перша подібна поразка росії. Попри багаторічні мільярдні витрати на пропаганду, кремлю не вдалося ані послабити підтримку України в європейських суспільствах, ані створити внутрішній розкол в самій країні, на який ворог робив ставку ще з 2022 року.

Також наголошується, що росія програла низку ключових інформаційних наративів на міжнародній арені - зокрема щодо "переслідування вірян", викрадення дітей, звинувачень України в небажанні миру, дискредитації європейської підтримки та впливу на вибори в Молдові.

У ЦПД підкреслюють: попри наявні ресурси та інфраструктуру, які дозволяють російській дезінформації завдавати тактичних проблем, стратегічної переваги в інформаційній війні кремль не має. Боротьба з ворожими інформаційними атаками триває.

Нагадаємо

російська пропаганда знову поширює відео з "свідченнями" військових рф, які повернулися з полону, намагаючись дискредитувати Україну та виправдати власні злочини.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рада національної безпеки і оборони України
Україна
Молдова