рф провалила попытку тотального блэкаута и информационного раскола в Украине - ЦПД
Киев • УНН
Оккупанты не смогли обрушить энергосистему благодаря усилиям украинских энергетиков и поддержке международных партнеров.
Во время зимних атак на энергетическую инфраструктуру россия делала ставку не только на физическое уничтожение объектов, но и на информационный эффект - попытку спровоцировать "тотальный блэкаут" и внутренние протесты в Украине. Обе эти цели врагу реализовать не удалось. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
По его словам, россияне не смогли обрушить энергосистему благодаря усилиям украинских энергетиков и поддержке международных партнеров. Так же провалилась и информационная составляющая атаки: попытки создать "пузырь революции" не дали результата, часть ботоферм была заблокирована, а с населением велась постоянная разъяснительная работа.
В ЦПД отмечают, что это не первое подобное поражение россии. Несмотря на многолетние миллиардные расходы на пропаганду, кремлю не удалось ни ослабить поддержку Украины в европейских обществах, ни создать внутренний раскол в самой стране, на который враг делал ставку еще с 2022 года.
Также отмечается, что россия проиграла ряд ключевых информационных нарративов на международной арене - в частности, относительно "преследования верующих", похищения детей, обвинений Украины в нежелании мира, дискредитации европейской поддержки и влияния на выборы в Молдове.
В ЦПД подчеркивают: несмотря на имеющиеся ресурсы и инфраструктуру, которые позволяют российской дезинформации создавать тактические проблемы, стратегического преимущества в информационной войне Кремль не имеет. Борьба с вражескими информационными атаками продолжается.
