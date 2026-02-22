$43.270.00
14:20 • 2674 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 5446 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 12869 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 28757 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 39753 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 35537 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 58019 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 59109 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 40619 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 37770 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
рф провалила попытку тотального блэкаута и информационного раскола в Украине - ЦПД

Киев • УНН

 704 просмотра

Оккупанты не смогли обрушить энергосистему благодаря усилиям украинских энергетиков и поддержке международных партнеров.

рф провалила попытку тотального блэкаута и информационного раскола в Украине - ЦПД

Во время зимних атак на энергетическую инфраструктуру россия делала ставку не только на физическое уничтожение объектов, но и на информационный эффект - попытку спровоцировать "тотальный блэкаут" и внутренние протесты в Украине. Обе эти цели врагу реализовать не удалось. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

По его словам, россияне не смогли обрушить энергосистему благодаря усилиям украинских энергетиков и поддержке международных партнеров. Так же провалилась и информационная составляющая атаки: попытки создать "пузырь революции" не дали результата, часть ботоферм была заблокирована, а с населением велась постоянная разъяснительная работа.

В ЦПД отмечают, что это не первое подобное поражение россии. Несмотря на многолетние миллиардные расходы на пропаганду, кремлю не удалось ни ослабить поддержку Украины в европейских обществах, ни создать внутренний раскол в самой стране, на который враг делал ставку еще с 2022 года.

Также отмечается, что россия проиграла ряд ключевых информационных нарративов на международной арене - в частности, относительно "преследования верующих", похищения детей, обвинений Украины в нежелании мира, дискредитации европейской поддержки и влияния на выборы в Молдове.

В ЦПД подчеркивают: несмотря на имеющиеся ресурсы и инфраструктуру, которые позволяют российской дезинформации создавать тактические проблемы, стратегического преимущества в информационной войне Кремль не имеет. Борьба с вражескими информационными атаками продолжается.

Напомним

российская пропаганда снова распространяет видео с "показаниями" военных рф, вернувшихся из плена, пытаясь дискредитировать Украину и оправдать собственные преступления.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
Молдова