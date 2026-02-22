Нові переговори між Україною та рф можуть відбутися впродовж трьох тижнів - Віткофф

Новий раунд переговорів між Україною та росією може пройти вже упродовж найближчих трьох тижнів і потенційно створити умови для особистої зустрічі володимира путіна та Володимира Зеленського. Про це заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф в ефірі Fox News, передає УНН.

За його словами, США очікують, що запропоновані ними ініціативи допоможуть зблизити позиції сторін у короткій перспективі.

Ми з Джаредом Кушнером налаштовані оптимістично і сподіваємося, що наші зусилля допоможуть зблизити позиції сторін упродовж найближчих трьох тижнів - і, можливо, навіть приведуть до саміту між Зеленським і президентом путіним

Він також не виключив, що можливі переговори можуть пройти у форматі тристоронньої зустрічі за участю президента США Дональда Трампа. Водночас спецпосланник наголосив, що остаточне рішення щодо участі Трампа ухвалюватиме сам глава Білого дому.

Я думаю, президент не захоче брати участь у зустрічі, якщо не буде впевнений, що зможе довести процес до кінця і досягти найкращого результату. Але сподіваюся, що вже найближчими тижнями ви почуєте хороші новини