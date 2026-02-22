Нові переговори між Україною та рф можуть відбутися впродовж трьох тижнів - Віткофф

$43.270.00
50.920.00
ukenru
09:06 • 6048 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 21201 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 32989 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 29552 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 49516 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 48672 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 38748 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 36679 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 29180 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25515 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.9м/с
67%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Війська рф встановлюють mesh-модеми на ударні безпілотники "Молнія" для створення єдиної мережі управління22 лютого, 01:58 • 8196 перегляди
Репутація дружини експринца Ендрю остаточно зруйнована через нові викриття її зв'язків з Епштейном22 лютого, 02:16 • 9328 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет22 лютого, 04:19 • 18963 перегляди
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей22 лютого, 04:37 • 12333 перегляди
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютогоVideo07:04 • 8474 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 61077 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 70598 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 80697 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 93821 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 131841 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Львів
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 27381 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 30379 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 31586 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 23456 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 26018 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"

Нові переговори між Україною та рф можуть відбутися впродовж трьох тижнів - Віткофф

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що новий раунд переговорів між Україною та росією може пройти впродовж трьох тижнів. Це може створити умови для особистої зустрічі путіна та Зеленського.

Нові переговори між Україною та рф можуть відбутися впродовж трьох тижнів - Віткофф

Новий раунд переговорів між Україною та росією може пройти вже упродовж найближчих трьох тижнів і потенційно створити умови для особистої зустрічі володимира путіна та Володимира Зеленського. Про це заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф в ефірі Fox News, передає УНН.

Деталі

За його словами, США очікують, що запропоновані ними ініціативи допоможуть зблизити позиції сторін у короткій перспективі.

Ми з Джаредом Кушнером налаштовані оптимістично і сподіваємося, що наші зусилля допоможуть зблизити позиції сторін упродовж найближчих трьох тижнів - і, можливо, навіть приведуть до саміту між Зеленським і президентом путіним

- сказав Віткофф.

Він також не виключив, що можливі переговори можуть пройти у форматі тристоронньої зустрічі за участю президента США Дональда Трампа. Водночас спецпосланник наголосив, що остаточне рішення щодо участі Трампа ухвалюватиме сам глава Білого дому.

Я думаю, президент не захоче брати участь у зустрічі, якщо не буде впевнений, що зможе довести процес до кінця і досягти найкращого результату. Але сподіваюся, що вже найближчими тижнями ви почуєте хороші новини

- додав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте. Вони скоординували позиції з ключових питань дипломатичної роботи та обговорили підготовку до тристороннього формату з Америкою та росією. Також йшлося про ситуацію в енергетиці та програму PURL.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Fox News
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський