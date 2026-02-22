$43.270.00
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 22674 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 34270 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 30779 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 51381 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 50976 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 39161 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 36921 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 29332 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 25628 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
Новые переговоры между Украиной и рф могут состояться в течение трех недель - Виткофф

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что новый раунд переговоров между Украиной и россией может пройти в течение трех недель. Это может создать условия для личной встречи Путина и Зеленского.

Новые переговоры между Украиной и рф могут состояться в течение трех недель - Виткофф

Новый раунд переговоров между Украиной и россией может состояться уже в течение ближайших трех недель и потенциально создать условия для личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Виткофф в эфире Fox News, передает УНН.

Подробности

По его словам, США ожидают, что предложенные ими инициативы помогут сблизить позиции сторон в короткой перспективе.

Мы с Джаредом Кушнером настроены оптимистично и надеемся, что наши усилия помогут сблизить позиции сторон в течение ближайших трех недель - и, возможно, даже приведут к саммиту между Зеленским и президентом Путиным

- сказал Виткофф.

Он также не исключил, что возможные переговоры могут пройти в формате трехсторонней встречи с участием президента США Дональда Трампа. В то же время спецпосланник подчеркнул, что окончательное решение об участии Трампа будет принимать сам глава Белого дома.

Я думаю, президент не захочет участвовать во встрече, если не будет уверен, что сможет довести процесс до конца и достичь наилучшего результата. Но надеюсь, что уже в ближайшие недели вы услышите хорошие новости

- добавил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генсеком НАТО Марком Рютте. Они скоординировали позиции по ключевым вопросам дипломатической работы и обсудили подготовку к трехстороннему формату с Америкой и россией. Также речь шла о ситуации в энергетике и программе PURL.

Андрей Тимощенков

