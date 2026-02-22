Новые переговоры между Украиной и рф могут состояться в течение трех недель - Виткофф
Киев • УНН
Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что новый раунд переговоров между Украиной и россией может пройти в течение трех недель. Это может создать условия для личной встречи Путина и Зеленского.
Новый раунд переговоров между Украиной и россией может состояться уже в течение ближайших трех недель и потенциально создать условия для личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Виткофф в эфире Fox News, передает УНН.
Подробности
По его словам, США ожидают, что предложенные ими инициативы помогут сблизить позиции сторон в короткой перспективе.
Мы с Джаредом Кушнером настроены оптимистично и надеемся, что наши усилия помогут сблизить позиции сторон в течение ближайших трех недель - и, возможно, даже приведут к саммиту между Зеленским и президентом Путиным
Он также не исключил, что возможные переговоры могут пройти в формате трехсторонней встречи с участием президента США Дональда Трампа. В то же время спецпосланник подчеркнул, что окончательное решение об участии Трампа будет принимать сам глава Белого дома.
Я думаю, президент не захочет участвовать во встрече, если не будет уверен, что сможет довести процесс до конца и достичь наилучшего результата. Но надеюсь, что уже в ближайшие недели вы услышите хорошие новости
