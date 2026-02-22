$43.270.00
Невідомі запустили феєрверк у під Києвом, поліція шукає причетних

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У Білій Церкві невідомі запустили феєрверк, що суворо заборонено під час воєнного стану. Поліція Київської області встановлює причетних до правопорушення.

Невідомі запустили феєрверк у під Києвом, поліція шукає причетних

У Білій Церкві, що під Києвом, невідомі запустили феєрверк. Як повідомили у поліції Київської області, правоохоронці встановлюють причетних до правопорушення, передає УНН.

Деталі

22 лютого до поліції надійшло повідомлення про запуск феєрверку. Одразу після цього під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано запуск салюту в одному зі спальних районів міста.

Наразі працівники слідчо-оперативної групи прибули на місце події, обстежують територію та проводять заходи зі встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення.

У поліції нагадали, що під час дії воєнного стану на території України використання піротехнічних виробів, зокрема салютів і феєрверків, суворо заборонено.

У Києві чоловік запустив салют у спробі "здивувати дівчину", його затримали - поліція02.02.26, 11:47 • 4317 переглядiв

Антоніна Туманова

