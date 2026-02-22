Неизвестные запустили фейерверк под Киевом, полиция ищет причастных
Киев • УНН
В Белой Церкви неизвестные запустили фейерверк, что строго запрещено во время военного положения. Полиция Киевской области устанавливает причастных к правонарушению.
В Белой Церкви под Киевом неизвестные запустили фейерверк. Как сообщили в полиции Киевской области, правоохранители устанавливают причастных к правонарушению, передает УНН.
Подробности
22 февраля в полицию поступило сообщение о запуске фейерверка. Сразу после этого во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксирован запуск салюта в одном из спальных районов города.
Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на место происшествия, обследуют территорию и проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.
В полиции напомнили, что во время действия военного положения на территории Украины использование пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков, строго запрещено.
