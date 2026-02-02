В Киеве мужчина запустил салют в попытке "удивить девушку", его задержали - полиция

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 1780 просмотра
Зеленский: обстрелы РФ энергообъектов за сутки были у фронта и в приграничье, но без целенаправленных ударов РФ ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 8912 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 39743 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 57157 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 38632 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 44139 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 31804 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 50142 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 63907 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40139 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.8м/с
64%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США планируют атаковать Иран: американская "армада" прибыла на Ближний Восток - WSJ2 февраля, 02:20 • 11955 просмотра
Си Цзиньпин призвал сделать юань одной из основных глобальных резервных валют2 февраля, 02:54 • 8876 просмотра
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров2 февраля, 04:01 • 12989 просмотра
Файлы Эпштейна: бывший посол Великобритании покидает Лейбористскую партию2 февраля, 04:28 • 10237 просмотра
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путинуVideo2 февраля, 05:17 • 7700 просмотра
публикации
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 2272 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 2228 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 70848 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 98314 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 74401 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черкасская область
Днепропетровская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 24494 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 35230 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 37420 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 39961 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 42221 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
Старлинк

В Киеве мужчина запустил салют в попытке "удивить девушку", его задержали - полиция

Киев • УНН

 • 2056 просмотра

В Киеве задержали 47-летнего мужчину, который запустил салют в Святошинском районе. Он объяснил, что хотел удивить свою девушку.

В Киеве мужчина запустил салют в попытке "удивить девушку", его задержали - полиция

В Киеве на выходных запустили салют в Святошинском районе, за это полицейские задержали 47-летнего мужчину, который объяснил содеянное попыткой "удивить свою девушку", сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.

Детали

В минувшую субботу во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию, на которой неизвестное лицо осуществило запуск салюта на территории Святошинского района.

Прибыв на место происшествия и обследовав территорию, полицейские изъяли картонную коробку от остатков пиротехнического средства.

За содеянное правоохранители, как сообщается, задержали 47-летнего киевлянина.

"Последний объяснил, что сделал это для того чтобы удивить свою девушку, с которой он недавно познакомился и в тот вечер катался по городу на автомобиле", - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Нарушителю готовится сообщение о подозрении, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В Виннице мужчина 1 января запускал фейерверки, несмотря на запрет: полиция его нашла02.01.26, 11:41 • 7861 просмотр

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Киев