В Киеве мужчина запустил салют в попытке "удивить девушку", его задержали - полиция
Киев • УНН
В Киеве задержали 47-летнего мужчину, который запустил салют в Святошинском районе. Он объяснил, что хотел удивить свою девушку.
В Киеве на выходных запустили салют в Святошинском районе, за это полицейские задержали 47-летнего мужчину, который объяснил содеянное попыткой "удивить свою девушку", сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.
Детали
В минувшую субботу во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию, на которой неизвестное лицо осуществило запуск салюта на территории Святошинского района.
Прибыв на место происшествия и обследовав территорию, полицейские изъяли картонную коробку от остатков пиротехнического средства.
За содеянное правоохранители, как сообщается, задержали 47-летнего киевлянина.
"Последний объяснил, что сделал это для того чтобы удивить свою девушку, с которой он недавно познакомился и в тот вечер катался по городу на автомобиле", - отметили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Нарушителю готовится сообщение о подозрении, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В Виннице мужчина 1 января запускал фейерверки, несмотря на запрет: полиция его нашла02.01.26, 11:41 • 7861 просмотр