У Києві чоловік запустив салют у спробі "здивувати дівчину", його затримали - поліція
Київ • УНН
У Києві затримали 47-річного чоловіка, який запустив салют у Святошинському районі. Він пояснив, що хотів здивувати свою дівчину.
У Києві на вихідних запустили салют у Святошинському районі, за це поліцейські затримали 47-річного чоловіка, який пояснив скоєне намаганням "здивувати свою дівчину", повідомили у ГУНП в столиці у понеділок, пише УНН.
Деталі
У минулу суботу під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію, на якій невідома особа здійснила запуск салюту на території Святошинського району.
Прибувши на місце події та обстеживши територію, поліцейські вилучили картонну коробку від залишків піротехнічного засобу.
За скоєне правоохоронці, як повідомляється, затримали 47-річного киянина.
"Останній пояснив, що зробив це для того щоб здивувати свою дівчину, з якою він нещодавно познайомився та у той вечір катався містом на автомобілі", - зазначили у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Порушнику готується повідомлення про підозру, санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
