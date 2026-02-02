У Києві чоловік запустив салют у спробі "здивувати дівчину", його затримали - поліція

$42.810.04
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 35298 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 52697 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 35602 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 41921 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 30486 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 48977 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 63338 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39883 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36933 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Хочеш працювати – плати: окупаціна адміністрація на Луганщині створила корупційну схему доступу до праціPhoto2 лютого, 00:04 • 7278 перегляди
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат2 лютого, 00:39 • 13376 перегляди
США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ2 лютого, 02:20 • 8722 перегляди
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів04:01 • 10161 перегляди
Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію04:28 • 5000 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 68035 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 95561 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 71783 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 79312 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 79456 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Іран
Харківська область
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 23120 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 33899 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 36193 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 38803 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 41032 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

У Києві чоловік запустив салют у спробі "здивувати дівчину", його затримали - поліція

Київ • УНН

 • 166 перегляди

У Києві затримали 47-річного чоловіка, який запустив салют у Святошинському районі. Він пояснив, що хотів здивувати свою дівчину.

У Києві чоловік запустив салют у спробі "здивувати дівчину", його затримали - поліція

У Києві на вихідних запустили салют у Святошинському районі, за це  поліцейські затримали 47-річного чоловіка, який пояснив скоєне намаганням "здивувати свою дівчину", повідомили у ГУНП в столиці у понеділок, пише УНН.

Деталі

У минулу суботу під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію, на якій невідома особа здійснила запуск салюту на території Святошинського району.

Прибувши на місце події та обстеживши територію, поліцейські вилучили картонну коробку від залишків піротехнічного засобу.

За скоєне правоохоронці, як повідомляється, затримали 47-річного киянина.

"Останній пояснив, що зробив це для того щоб здивувати свою дівчину, з якою він нещодавно познайомився та у той вечір катався містом на автомобілі", - зазначили у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Порушнику готується повідомлення про підозру, санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

У Вінниці чоловік 1 січня запускав феєрверки попри заборону: поліція його знайшла02.01.26, 11:41 • 7859 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Київ