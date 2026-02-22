$43.270.00
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
росіяни, за даними розвідки, й надалі планують напади на українців - Зеленський

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив про розвідувальні дані щодо майбутніх нападів росіян на українців. Він доручив правоохоронцям розробити заходи для запобігання подібним злочинам.

росіяни, за даними розвідки, й надалі планують напади на українців - Зеленський

У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі фактично напади на українців. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і доручив правоохоронцям пропрацювати заходи, щоб унеможливити подібні злочини, передає УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу.

У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей 

- повідомив Глава держави.

Виконавці теракту у Львові були завербовані через Telegram, організація теракту російська - Зеленський22.02.26, 20:08 • 934 перегляди

Президент доручив правоохоронцям - МВС, Нацполіції та СБУ - пропрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини.

Вже є певний досвід протидії у наших правоохоронців. Десятки аналогічних ситуацій не допущені. Українські правоохоронці постійно протидіють таким вербовкам 

- резюмував Зеленський.

Теракт у Львові: 33-річній жінці повідомили про підозру, встановлюється причетність представників рф22.02.26, 19:57 • 1148 переглядiв

Нагадаємо

У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська. Зловмисники використали тактику повторного вибуху після фейкового виклику на "102".

Згодом кількість поранених у Львові зросла до 24 людей.

Пізніше було затримано жінку за підозрою у причетності до теракту на вулиці Данилишина, 20. Внаслідок вибуху 25 людей отримали поранення.

Антоніна Туманова

