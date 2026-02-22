росіяни, за даними розвідки, й надалі планують напади на українців - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив про розвідувальні дані щодо майбутніх нападів росіян на українців. Він доручив правоохоронцям розробити заходи для запобігання подібним злочинам.
У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі фактично напади на українців. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і доручив правоохоронцям пропрацювати заходи, щоб унеможливити подібні злочини, передає УНН.
Деталі
Зеленський наголосив, що потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу.
У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей
Президент доручив правоохоронцям - МВС, Нацполіції та СБУ - пропрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини.
Вже є певний досвід протидії у наших правоохоронців. Десятки аналогічних ситуацій не допущені. Українські правоохоронці постійно протидіють таким вербовкам
Нагадаємо
У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська. Зловмисники використали тактику повторного вибуху після фейкового виклику на "102".
Згодом кількість поранених у Львові зросла до 24 людей.
Пізніше було затримано жінку за підозрою у причетності до теракту на вулиці Данилишина, 20. Внаслідок вибуху 25 людей отримали поранення.