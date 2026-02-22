$43.270.00
россияне, по данным разведки, и в дальнейшем планируют нападения на украинцев - Зеленский

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил о разведывательных данных относительно будущих нападений россиян на украинцев. Он поручил правоохранителям разработать меры для предотвращения подобных преступлений.

россияне, по данным разведки, и в дальнейшем планируют нападения на украинцев - Зеленский

У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем совершать такие фактически нападения на украинцев. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и поручил правоохранителям проработать меры, чтобы исключить подобные преступления, передает УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что нужно больше активности и больше вовлеченности самих общин, вовлеченности местных руководителей, правительственных институтов, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу.

У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем совершать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Нужно больше защиты для людей 

- сообщил Глава государства.

Исполнители теракта во Львове были завербованы через Telegram, организация теракта российская - Зеленский22.02.26, 20:08 • 960 просмотров

Президент поручил правоохранителям - МВД, Нацполиции и СБУ - проработать такие меры, такое реагирование, чтобы исключить подобные преступления.

Уже есть определенный опыт противодействия у наших правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены. Украинские правоохранители постоянно противодействуют таким вербовкам 

- резюмировал Зеленский.

Теракт во Львове: 33-летней женщине сообщили о подозрении, устанавливается причастность представителей рф22.02.26, 19:57 • 1170 просмотров

Напомним

В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102".

Впоследствии количество раненых во Львове возросло до 24 человек.

Позже была задержана женщина по подозрению в причастности к теракту на улице Данилишина, 20. В результате взрыва 25 человек получили ранения.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина
Львов