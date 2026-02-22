$43.270.00
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула під час теракту у Львові, поховають 25 лютого на Волині

Київ • УНН

 • 16 перегляди

23-річну поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок вибухів у Львові, поховають на Волині у середу. Прощання відбудеться 23 лютого на Львівщині та 24 лютого на Волині.

Поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула під час теракту у Львові, поховають 25 лютого на Волині

23-літню поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула сьогодні внаслідок вибухів у Львові, поховають на Волині у середу, передає УНН із посиланням на міську раду Львова.

Деталі

У понеділок, 23 лютого, о 18:00 год відбудеться прощання в родинному помешканні в селі Княжий Міст (вул. І. Вишенського, 104, Львівська область).

У вівторок, 24 лютого, о 18:00 год прощання продовжиться в родинному помешканні в селі Верба (вул. Набережна, 29, Волинська область).

У середу, 25 лютого, о 12:00 год відбудеться чин похорону з родинного помешкання в селі Верба. Поховають Вікторію на місцевому кладовищі.

Чин похорону відбудеться у її рідному селі Верба на Волині.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та колегам загиблої. Світла памʼять Вікторії 

- резюмували у міській раді Львова.

Теракт у Львові: 33-річній жінці повідомили про підозру, встановлюється причетність представників рф22.02.26, 19:57 • 710 переглядiв

Нагадаємо

У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська. Зловмисники використали тактику повторного вибуху після фейкового виклику на "102".

Згодом кількість поранених у Львові зросла до 24 людей.

Пізніше було затримано жінку за підозрою у причетності до теракту на вулиці Данилишина, 20. Внаслідок вибуху 25 людей отримали поранення.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал
Село
Війна в Україні
Львівська область
Волинська область
Львів