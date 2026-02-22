Поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула під час теракту у Львові, поховають 25 лютого на Волині
Київ • УНН
23-річну поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок вибухів у Львові, поховають на Волині у середу. Прощання відбудеться 23 лютого на Львівщині та 24 лютого на Волині.
Деталі
У понеділок, 23 лютого, о 18:00 год відбудеться прощання в родинному помешканні в селі Княжий Міст (вул. І. Вишенського, 104, Львівська область).
У вівторок, 24 лютого, о 18:00 год прощання продовжиться в родинному помешканні в селі Верба (вул. Набережна, 29, Волинська область).
У середу, 25 лютого, о 12:00 год відбудеться чин похорону з родинного помешкання в селі Верба. Поховають Вікторію на місцевому кладовищі.
Чин похорону відбудеться у її рідному селі Верба на Волині.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та колегам загиблої. Світла памʼять Вікторії
Нагадаємо
У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська. Зловмисники використали тактику повторного вибуху після фейкового виклику на "102".
Згодом кількість поранених у Львові зросла до 24 людей.
Пізніше було затримано жінку за підозрою у причетності до теракту на вулиці Данилишина, 20. Внаслідок вибуху 25 людей отримали поранення.