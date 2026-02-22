Полицейскую Викторию Шпильку, погибшую во время теракта во Львове, похоронят 25 февраля на Волыни

$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 12118 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 18821 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 22059 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 37909 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 46975 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 38809 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 62645 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 65058 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 41604 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 38655 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.8м/с
84%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Взрывы в рф 22 февраля - под ударом оказались саратов и энгельсVideo22 февраля, 08:49 • 5650 просмотра
Нужны системы, работающие против баллистики - Зеленский о массированном обстреле 22 февраляVideo22 февраля, 09:26 • 6308 просмотра
Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе при попытке бегства из областиPhotoVideo22 февраля, 10:36 • 7076 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo22 февраля, 12:22 • 16560 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен14:55 • 13500 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 73924 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 83528 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 92450 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 105000 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 143067 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Игорь Клименко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Киевская область
Львов
Сумская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 34909 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 37174 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 37741 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 29228 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 31761 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Золото

Полицейскую Викторию Шпильку, погибшую во время теракта во Львове, похоронят 25 февраля на Волыни

Киев • УНН

 • 50 просмотра

23-летнюю полицейскую Викторию Шпильку, погибшую в результате взрывов во Львове, похоронят на Волыни в среду. Прощание состоится 23 февраля на Львовщине и 24 февраля на Волыни.

Полицейскую Викторию Шпильку, погибшую во время теракта во Львове, похоронят 25 февраля на Волыни

23-летнюю полицейскую Викторию Шпильку, погибшую сегодня в результате взрывов во Львове, похоронят на Волыни в среду, передает УНН со ссылкой на городской совет Львова.

Детали

В понедельник, 23 февраля, в 18:00 состоится прощание в семейном доме в селе Княжий Мост (ул. И. Вышенского, 104, Львовская область).

Во вторник, 24 февраля, в 18:00 прощание продолжится в семейном доме в селе Верба (ул. Набережная, 29, Волынская область).

В среду, 25 февраля, в 12:00 состоится чин похорон из семейного дома в селе Верба. Похоронят Викторию на местном кладбище.

Чин похорон состоится в ее родном селе Верба на Волыни.

Выражаем искренние соболезнования семье, близким и коллегам погибшей. Светлая память Виктории 

- резюмировали в городском совете Львова.

Теракт во Львове: 33-летней женщине сообщили о подозрении, устанавливается причастность представителей рф22.02.26, 19:57 • 742 просмотра

Напомним

В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102".

Впоследствии количество раненых во Львове возросло до 24 человек.

Позже была задержана женщина по подозрению в причастности к теракту на улице Данилишина, 20. В результате взрыва 25 человек получили ранения.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Война в Украине
Львовская область
Волынская область
Львов