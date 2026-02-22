Полицейскую Викторию Шпильку, погибшую во время теракта во Львове, похоронят 25 февраля на Волыни
23-летнюю полицейскую Викторию Шпильку, погибшую в результате взрывов во Львове, похоронят на Волыни в среду. Прощание состоится 23 февраля на Львовщине и 24 февраля на Волыни.
В понедельник, 23 февраля, в 18:00 состоится прощание в семейном доме в селе Княжий Мост (ул. И. Вышенского, 104, Львовская область).
Во вторник, 24 февраля, в 18:00 прощание продолжится в семейном доме в селе Верба (ул. Набережная, 29, Волынская область).
В среду, 25 февраля, в 12:00 состоится чин похорон из семейного дома в селе Верба. Похоронят Викторию на местном кладбище.
Выражаем искренние соболезнования семье, близким и коллегам погибшей. Светлая память Виктории
В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская. Злоумышленники использовали тактику повторного взрыва после фейкового вызова на "102".
Впоследствии количество раненых во Львове возросло до 24 человек.
Позже была задержана женщина по подозрению в причастности к теракту на улице Данилишина, 20. В результате взрыва 25 человек получили ранения.