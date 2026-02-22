У більшості регіонів України 23 лютого діятимуть графіки відключення світла
Київ • УНН
23 лютого в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Причина – наслідки російських атак на енергосистему.
У більшості регіонів України завтра планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 23 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.
