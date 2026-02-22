В большинстве регионов Украины 23 февраля будут действовать графики отключения света
Киев • УНН
23 февраля в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности. Причина – последствия российских атак на энергосистему.
В большинстве регионов Украины завтра планируют отключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 23 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.
