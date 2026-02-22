На фронті з початку доби зафіксовано 53 бойові зіткнення - Генштаб ЗСУ

$43.270.00
14:20 • 2966 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 6014 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 13127 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 29011 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 39958 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 35621 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 58120 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 59217 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 40640 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 37783 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Популярнi новини
У Вашингтоні відбувся марш до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в УкраїнуPhoto22 лютого, 05:25 • 5558 перегляди
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютогоVideo22 лютого, 07:04 • 14372 перегляди
Кількість поранених у Львові зросла до 24 людей після вибухів 22 лютогоPhoto22 лютого, 07:19 • 4778 перегляди
Укрзалізниця змінила маршрути поїздів після атаки рф на Київщину 22 лютого22 лютого, 07:37 • 5264 перегляди
Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування PhotoVideo12:22 • 7382 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 66658 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 76275 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 85874 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 98676 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 136770 перегляди
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 30877 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 33540 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 34500 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 26162 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 28675 перегляди
На фронті з початку доби зафіксовано 53 бойові зіткнення - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Від початку доби 22 лютого на фронті відбулося 53 бойові зіткнення. Найбільша інтенсивність атак спостерігається на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

На фронті з початку доби зафіксовано 53 бойові зіткнення - Генштаб ЗСУ

Від початку доби російські війська продовжують активні бойові дії майже на всій лінії фронту, найбільша інтенсивність атак зберігається на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Станом на 16:00 22 лютого від початку доби на фронті відбулося 53 бойові зіткнення. Противник здійснив артилерійські обстріли з території росії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано одне боєзіткнення та 46 обстрілів, зокрема із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку триває бій у районі Дворічанського.

На Куп’янському напрямку ворог намагався наступати в бік Глушківки. На Лиманському напрямку українські захисники відбили п’ять атак у районах Дробишевого та у напрямках Новосергіївки й Олександрівки. На Слов’янському та Краматорському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак, дві з них тривають. На Покровському напрямку російські війська 14 разів намагалися потіснити українські підрозділи - 13 атак уже відбито.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, одне боєзіткнення триває. Авіаударів зазнали населені пункти Покровське та Просяна.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак, ще чотири боєзіткнення тривають. Також ворог активно застосовував авіацію. На Оріхівському напрямку зафіксовано дві атаки та авіаудари керованими авіабомбами.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

У Генштабі зазначають, що Сили оборони України продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Нагадаємо

За минулу добу зафіксовано 138 бойових зіткнень. Ворог активно застосовував авіацію, скинувши 280 керованих авіабомб.

Андрій Тимощенков

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область