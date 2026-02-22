На фронті з початку доби зафіксовано 53 бойові зіткнення - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Від початку доби 22 лютого на фронті відбулося 53 бойові зіткнення. Найбільша інтенсивність атак спостерігається на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.
Від початку доби російські війська продовжують активні бойові дії майже на всій лінії фронту, найбільша інтенсивність атак зберігається на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Станом на 16:00 22 лютого від початку доби на фронті відбулося 53 бойові зіткнення. Противник здійснив артилерійські обстріли з території росії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано одне боєзіткнення та 46 обстрілів, зокрема із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку триває бій у районі Дворічанського.
На Куп’янському напрямку ворог намагався наступати в бік Глушківки. На Лиманському напрямку українські захисники відбили п’ять атак у районах Дробишевого та у напрямках Новосергіївки й Олександрівки. На Слов’янському та Краматорському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак, дві з них тривають. На Покровському напрямку російські війська 14 разів намагалися потіснити українські підрозділи - 13 атак уже відбито.
На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, одне боєзіткнення триває. Авіаударів зазнали населені пункти Покровське та Просяна.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак, ще чотири боєзіткнення тривають. Також ворог активно застосовував авіацію. На Оріхівському напрямку зафіксовано дві атаки та авіаудари керованими авіабомбами.
На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
У Генштабі зазначають, що Сили оборони України продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
Нагадаємо
За минулу добу зафіксовано 138 бойових зіткнень. Ворог активно застосовував авіацію, скинувши 280 керованих авіабомб.