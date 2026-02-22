На фронте с начала суток зафиксировано 53 боевых столкновения - Генштаб ВСУ

$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 2674 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 5446 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 12869 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 28757 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 39753 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 35537 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 58019 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 59109 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 40619 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 37770 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.8м/с
78%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Вашингтоне состоялся марш к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в УкраинуPhoto22 февраля, 05:25 • 5560 просмотра
Дом Дмитрия Разумкова поврежден в результате атаки рф на Киевщину 22 февраляVideo22 февраля, 07:04 • 14373 просмотра
Число раненых во Львове возросло до 24 человек после взрывов 22 февраляPhoto22 февраля, 07:19 • 4778 просмотра
Укрзализныця изменила маршруты поездов после атаки рф на Киевщину 22 февраля22 февраля, 07:37 • 5266 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo12:22 • 7384 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 66433 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 76048 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 85660 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 98483 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 136582 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Петер Сийярто
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Киевская область
Львов
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 30768 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 33448 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 34420 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 26085 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 28598 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Ракетный комплекс "Тор
Ту-160

На фронте с начала суток зафиксировано 53 боевых столкновения - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 130 просмотра

С начала суток 22 февраля на фронте произошло 53 боевых столкновения. Наибольшая интенсивность атак наблюдается на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте с начала суток зафиксировано 53 боевых столкновения - Генштаб ВСУ

С начала суток российские войска продолжают активные боевые действия почти по всей линии фронта, наибольшая интенсивность атак сохраняется на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По состоянию на 16:00 22 февраля с начала суток на фронте произошло 53 боевых столкновения. Противник совершил артиллерийские обстрелы с территории россии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано одно боестолкновение и 46 обстрелов, в том числе из реактивных систем залпового огня. На Южно-Слобожанском направлении продолжается бой в районе Двуречанского.

На Купянском направлении враг пытался наступать в сторону Глушковки. На Лиманском направлении украинские защитники отбили пять атак в районах Дробышево и в направлениях Новосергиевки и Александровки. На Славянском и Краматорском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак, две из них продолжаются. На Покровском направлении российские войска 14 раз пытались потеснить украинские подразделения - 13 атак уже отбито.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, одно боестолкновение продолжается. Авиаударам подверглись населенные пункты Покровское и Просяная.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак, еще четыре боестолкновения продолжаются. Также враг активно применял авиацию. На Ореховском направлении зафиксировано две атаки и авиаудары управляемыми авиабомбами.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины продолжают истощать противника вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Напомним

За прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. Враг активно применял авиацию, сбросив 280 управляемых авиабомб.

Андрей Тимощенков

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область