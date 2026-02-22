На фронте с начала суток зафиксировано 53 боевых столкновения - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
С начала суток 22 февраля на фронте произошло 53 боевых столкновения. Наибольшая интенсивность атак наблюдается на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.
С начала суток российские войска продолжают активные боевые действия почти по всей линии фронта, наибольшая интенсивность атак сохраняется на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
По состоянию на 16:00 22 февраля с начала суток на фронте произошло 53 боевых столкновения. Противник совершил артиллерийские обстрелы с территории россии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано одно боестолкновение и 46 обстрелов, в том числе из реактивных систем залпового огня. На Южно-Слобожанском направлении продолжается бой в районе Двуречанского.
На Купянском направлении враг пытался наступать в сторону Глушковки. На Лиманском направлении украинские защитники отбили пять атак в районах Дробышево и в направлениях Новосергиевки и Александровки. На Славянском и Краматорском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.
На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак, две из них продолжаются. На Покровском направлении российские войска 14 раз пытались потеснить украинские подразделения - 13 атак уже отбито.
На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, одно боестолкновение продолжается. Авиаударам подверглись населенные пункты Покровское и Просяная.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак, еще четыре боестолкновения продолжаются. Также враг активно применял авиацию. На Ореховском направлении зафиксировано две атаки и авиаудары управляемыми авиабомбами.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины продолжают истощать противника вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
Напомним
За прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. Враг активно применял авиацию, сбросив 280 управляемых авиабомб.