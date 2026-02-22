Після масованого нічного удару рф захист неба в регіонах буде посилено - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах після масованої нічної атаки росії ракетами та дронами, під час якої ворог застосував майже 50 ракет, зокрема 22 балістичні, а також 297 безпілотників різних типів. Про це Зеленський повідомив за підсумками наради, передає УНН.

За словами президента, значну частину повітряних цілей силам протиповітряної оборони вдалося знищити, однак атака була спрямована не лише на енергетичну інфраструктуру.

Було майже 50 ракет, і в тому числі 22 балістичні, ще 297 дронів різних типів. Значну частину вдалося збити. Захист потрібен кожного дня

Він повідомив, що цього разу росіяни атакували також логістичні об’єкти, зокрема залізничну інфраструктуру, а також системи водопостачання у містах.

Детально проговорили з представниками регіонів, що захист від російських ударів треба масштабувати та оперативно враховувати зміни російської тактики

Зеленський поінформував, що в Бориспільському районі Київської області внаслідок удару пошкоджено церкву, а в низці областей - житлові будинки. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Окремо президент повідомив про доручення посилити протиповітряний захист на Сумщині після цілеспрямованої атаки російського дрона по автомобілю швидкої допомоги у Шосткинському районі, внаслідок якої загинули троє людей.

росіяни повинні відчувати наслідки за кожен такий удар, і в усіх прикордонних та прифронтових областях має відчуватися, що захист від російських дронів збільшується