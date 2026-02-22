$43.270.00
Після масованого нічного удару рф захист неба в регіонах буде посилено - Зеленський

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент Зеленський провів нараду після масованої нічної атаки рф майже 50 ракетами та 297 дронами. Обговорювали захист від російських ударів та розслідування теракту у Львові.

Після масованого нічного удару рф захист неба в регіонах буде посилено - Зеленський
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах після масованої нічної атаки росії ракетами та дронами, під час якої ворог застосував майже 50 ракет, зокрема 22 балістичні, а також 297 безпілотників різних типів. Про це Зеленський повідомив за підсумками наради, передає УНН.

Деталі

За словами президента, значну частину повітряних цілей силам протиповітряної оборони вдалося знищити, однак атака була спрямована не лише на енергетичну інфраструктуру.

Було майже 50 ракет, і в тому числі 22 балістичні, ще 297 дронів різних типів. Значну частину вдалося збити. Захист потрібен кожного дня

- зазначив Зеленський.

Він повідомив, що цього разу росіяни атакували також логістичні об’єкти, зокрема залізничну інфраструктуру, а також системи водопостачання у містах.

Детально проговорили з представниками регіонів, що захист від російських ударів треба масштабувати та оперативно враховувати зміни російської тактики 

- наголосив президент.

Зеленський поінформував, що в Бориспільському районі Київської області внаслідок удару пошкоджено церкву, а в низці областей - житлові будинки. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Окремо президент повідомив про доручення посилити протиповітряний захист на Сумщині після цілеспрямованої атаки російського дрона по автомобілю швидкої допомоги у Шосткинському районі, внаслідок якої загинули троє людей.

росіяни повинні відчувати наслідки за кожен такий удар, і в усіх прикордонних та прифронтових областях має відчуватися, що захист від російських дронів збільшується

 - заявив він.

Також президент повідомив, що міністр внутрішніх справ доповів про хід розслідування теракту у Львові.

Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Вночі 22 лютого російські війська атакували Україну, використовуючи стратегічні бомбардувальники та сотні безпілотників. Основний удар був спрямований на Київ, ракети рухалися через кілька областей.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
