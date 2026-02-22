$43.270.00
После массированного ночного удара рф защита неба в регионах будет усилена - Зеленский

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Президент Зеленский провел совещание после массированной ночной атаки рф почти 50 ракетами и 297 дронами. Обсуждали защиту от российских ударов и расследование теракта во Львове.

После массированного ночного удара рф защита неба в регионах будет усилена - Зеленский
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в регионах после массированной ночной атаки россии ракетами и дронами, в ходе которой враг применил почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, а также 297 беспилотников различных типов. Об этом Зеленский сообщил по итогам совещания, передает УНН.

Подробности

По словам президента, значительную часть воздушных целей силам противовоздушной обороны удалось уничтожить, однако атака была направлена не только на энергетическую инфраструктуру.

Было почти 50 ракет, и в том числе 22 баллистические, еще 297 дронов разных типов. Значительную часть удалось сбить. Защита нужна каждый день

- отметил Зеленский.

Он сообщил, что на этот раз россияне атаковали также логистические объекты, в частности железнодорожную инфраструктуру, а также системы водоснабжения в городах.

Подробно проговорили с представителями регионов, что защиту от российских ударов нужно масштабировать и оперативно учитывать изменения российской тактики 

- подчеркнул президент.

Зеленский проинформировал, что в Бориспольском районе Киевской области в результате удара повреждена церковь, а в ряде областей - жилые дома. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Отдельно президент сообщил о поручении усилить противовоздушную защиту на Сумщине после целенаправленной атаки российского дрона по автомобилю скорой помощи в Шосткинском районе, в результате которой погибли три человека.

россияне должны чувствовать последствия за каждый такой удар, и во всех приграничных и прифронтовых областях должно ощущаться, что защита от российских дронов увеличивается

 - заявил он.

Также президент сообщил, что министр внутренних дел доложил о ходе расследования теракта во Львове.

Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты. Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу

- отметил Зеленский.

Напомним

Ночью 22 февраля российские войска атаковали Украину, используя стратегические бомбардировщики и сотни беспилотников. Основной удар был направлен на Киев, ракеты двигались через несколько областей.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
