Ворог атакував Дніпропетровщину понад 50 разів, п'ятеро людей поранені
Київ • УНН
Окупанти завдали понад 50 ударів по двох районах Дніпропетровської області. Внаслідок атак чотири жінки отримали поранення.
Ворог понад 50 разів ударив по двох районах Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. П'ятеро людей зазнали поранень. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Деталі
За словами голова ОВА, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. Поранені три місцеві мешканки. Пошкоджені підприємство, багатоквартирні і приватні будинки, кіоски, гуртожиток та авто.
На Синельниківщині росіяни поцілили по Новопавлівській і Покровській громадах. Горів приватний будинок. Понівечені заклад освіти, клуб і магазин. За меддопомогою звернулася 49-річна жінка, повідомив Ганжа.
Додамо
Увечері, за словами глави Дніпропетровської ОВА, ворог завдав удару по Павлоградському району.
За попередньою інформацією, одна людина дістала поранень. Їй надають усю необхідну допомогу
