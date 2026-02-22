$43.270.00
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 16582 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 20342 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 36165 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 45591 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 38108 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 61533 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 63522 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 41379 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 38423 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Ворог атакував Дніпропетровщину понад 50 разів, п'ятеро людей поранені

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Окупанти завдали понад 50 ударів по двох районах Дніпропетровської області. Внаслідок атак чотири жінки отримали поранення.

Ворог атакував Дніпропетровщину понад 50 разів, п'ятеро людей поранені

Ворог понад 50 разів ударив по двох районах Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та  авіабомбами. П'ятеро людей зазнали поранень. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

За словами голова ОВА, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. Поранені три місцеві мешканки. Пошкоджені підприємство, багатоквартирні і приватні будинки, кіоски, гуртожиток та авто.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Новопавлівській і Покровській громадах. Горів приватний будинок. Понівечені заклад освіти, клуб і магазин. За меддопомогою звернулася 49-річна жінка, повідомив Ганжа.

Додамо

Увечері, за словами глави Дніпропетровської ОВА, ворог завдав удару по Павлоградському району. 

За попередньою інформацією, одна людина дістала поранень. Їй надають усю необхідну допомогу 

- резюмував Ганжа.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область