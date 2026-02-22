$43.270.00
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 17157 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 20758 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 36572 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 45902 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 38278 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 61824 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 63942 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 41433 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 38480 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Враг атаковал Днепропетровщину более 50 раз, пять человек ранены

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Оккупанты нанесли более 50 ударов по двум районам Днепропетровской области. В результате атак четыре женщины получили ранения.

Враг атаковал Днепропетровщину более 50 раз, пять человек ранены

Враг более 50 раз ударил по двум районам Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, на Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская, Мировская громады. Ранены три местные жительницы. Повреждены предприятие, многоквартирные и частные дома, киоски, общежитие и авто.

На Синельниковщине россияне попали по Новопавловской и Покровской громадам. Горел частный дом. Изуродованы учебное заведение, клуб и магазин. За медпомощью обратилась 49-летняя женщина, сообщил Ганжа.

Добавим

Вечером, по словам главы Днепропетровской ОВА, враг нанес удар по Павлоградскому району.

По предварительной информации, один человек получил ранения. Ему оказывают всю необходимую помощь

- резюмировал Ганжа.

ВСУ вытесняют российских оккупантов за пределы Днепропетровской области - ДШВ22.02.26, 15:52 • 3084 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область