Враг атаковал Днепропетровщину более 50 раз, пять человек ранены
Киев • УНН
Оккупанты нанесли более 50 ударов по двум районам Днепропетровской области. В результате атак четыре женщины получили ранения.
Враг более 50 раз ударил по двум районам Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
По словам главы ОВА, на Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская, Мировская громады. Ранены три местные жительницы. Повреждены предприятие, многоквартирные и частные дома, киоски, общежитие и авто.
На Синельниковщине россияне попали по Новопавловской и Покровской громадам. Горел частный дом. Изуродованы учебное заведение, клуб и магазин. За медпомощью обратилась 49-летняя женщина, сообщил Ганжа.
Добавим
Вечером, по словам главы Днепропетровской ОВА, враг нанес удар по Павлоградскому району.
По предварительной информации, один человек получил ранения. Ему оказывают всю необходимую помощь
