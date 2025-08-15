$41.450.06
12:08
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям

Київ • УНН

 • 15635 перегляди

Нардеп Сергій Кузьміних, обвинувачений у хабарництві, роками затягує судовий процес. Водночас він отримує мільйонні компенсації з держбюджету та просуває ініціативи, що збігаються з інтересами фармгігантів.

В Україні стало буденністю, що люди з корупційним шлейфом, підозрювані у хабарництві та можливому лобіюванні бізнес-інтересів, не лише залишаються у владі, а й активно формують державну політику. Вони отримують зарплати, компенсації, депутатські привілеї та одночасно уникають відповідальності, роками затягуючи суди, пише УНН.

Політична реальність України така, що люди, яких підозрюють у хабарництві, або які відкрито лобіюють інтереси окремих бізнес-груп, спокійно залишаються у владі, отримують зарплати, компенсації та привілеї. Ба більше, часто навіть імітують "боротьбу за народні інтереси". Як наголошує політолог Сергій Шабовта, подібне було б неможливим у будь-якому європейському суспільстві. В Україні ж поки – це норма. 

Ми знаємо чимало прикладів, коли діючі західні політики, можновладці, що займали достатньо високі посади, в елементарних ситуаціях, навіть на рівні порушень правил дорожнього руху, якихось публічних скандалів, просто йшли з посади, подавали у відставку, хоча б ставили питання про те, що вони через свої моральні бачення не відповідають цій посаді

- зазначає політолог

Прикладом аморальності в українській владі може слугувати – нардеп Сергій Кузьміних, голова підкомітету з питань фармації, фігурант кримінального провадження про отримання 558 тис. грн хабара. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області. Відео передачі грошей оприлюднило НАБУ ще у січні 2022 року, але вироку немає досі, адже процес затягується роками.

Так, за даними ВАКС, з 87 призначених судових засідань у справі Кузьміних, 54 було зірвано або через неявку його адвокатів, або самого депутата. Причини класичні: "раптові хвороби", "відрядження" чи депутатська діяльність. 

Виглядає так, що коли треба відповідати за власні діяння перед законом – Кузьміних хворий, а треба протягнути потрібне рішення чи вийти з гучною заявою у Facebook – здоровий і активний.

І поки Кузьміних затягує процес правосуддя всіма доступними методами – держава продовжує фінансувати його комфортне життя. Так лише за 2022–2024 роки він отримав понад 2,5 млн грн компенсацій з державного бюджету: за оренду житла в Києві, витрати на проїзд та витрати повʼязані з депутатською дільністю.

Паралельно, здається, Кузьміних веде активну публічну кампанію, яка може бути вигідною великим фармацевтичним виробникам, звинувачуючи "маркетингові договори" у зростанні цін на ліки. І це попри те, що їх заборонили ще у березні 2025 року, що не дало обіцяного ефекту – власне, зниження цін на ліки. Така суперечлива риторика Кузьміних дивовижним чином збігається з позицією фармгіганта "Дарниця". 

Власники якого у 2016-2018 роках через благодійну організацію "Фонд родини Загорій" профінансували благодійний фонд братів Кузьміних на понад 9,5 млн грн. Цікавим є також те, що в той же період Кузьміних працював членом комісії Міністерства охорони здоровʼя, яка займалась припиненням дії реєстраційних посвідчень. Цей факт навіть став причиною перевірки збоку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Тоді керівник департаменту НАЗК Сергій Деркач заявив, про існування потенційного конфлікту інтересів у діях одного з членів комісії МОЗ, який має власний фонд і отримував гроші від власника фармгіганта. 

Політолог Сергій Шабовта вважає, що проблема системна:

"Деякі представники влади це негідні люди, здатні лише виконувати те, що їм кажуть, бути в процесі корупції ідеальним гвинтиком. Ми бачимо, що люди без ознак професійних якостей, без ознак якоїсь моральності опиняються в тих чи інших кріслах, в тому числі і в депутатських",– акцентує увагу на проблемі Шабовта

Тож, поки подібні фігури, як Кузьміних, залишаються у владі, говорити про очищення політики марно. Зараз Україна потребує чітких механізмів недопущення осіб із корупційним шлейфом до посад, реальної відповідальності за зриви судових процесів та також заборони на будь-який прихований лобізм та відповідальність за це. 

В іншому випадку ми так і залишимося державою, де під прикриттям гучних гасел працюють "сірі" лобісти і хабарники, а народ платить їм зарплати з власних кишень.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітикаПублікації
Сергій Кузьміних
Національне антикорупційне бюро України
Україна
Київ