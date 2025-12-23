Глава зовнішньої розвідки Німеччини провів розмову з Наришкіним
Київ • УНН
Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер провів телефонну розмову з керівником російської служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним минулого тижня. Це рідкісний випадок прямого контакту між німецькими та російськими органами влади, зміст розмови невідомий.
Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер провів розмову з керівником російської служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним минулого тижня. Про це пише WDR, передає УНН.
За нашою інформацією, новий глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер минулого тижня розмовляв телефоном з керівником російської служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним
Зазначається, це рідкісний випадок прямого контакту між німецькими та російськими органами влади.
Зміст розмови невідомий. Речник у відповідь на запит заявив: "BND принципово не коментує публічно питання, що стосуються потенційної розвідувальної діяльності".
Нагадаємо
Уряд Німеччини працює над суттєвим розширенням функцій Федеральної розвідувальної служби. Уперше йдеться не лише про збір розвідданих, а й про можливість активних дій проти загроз державі, зокрема проведення кібератак і диверсій за межами країни.